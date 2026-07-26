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Vidéo : Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail

Posté par Koreus le 26/7/2026 12:25:43

vidéo trail course ligne arrivee fail saut cheville entorse blessure coureur
Baptiste était content de finir son trail de 35km, et il a sauté de joie en franchissant la ligne... mais il n'aurait pas dû.




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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    JackVance
    Posté le: 26/7/2026 12:30  Mis à jour: 26/7/2026 12:30
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
    Envois: 1191
    Karma: 1182
     Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
     1 
    Ah ben oui, c'est pété...
    Crazy-13
    Posté le: 26/7/2026 13:52  Mis à jour: 26/7/2026 13:52
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87597
    Karma: 10079
     Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
     0 
    j'espère qu'il n'y en a pas qui vont venir dire que c'est de l'IA parce que son pied prend un drôle d'angle. 😝
    Baba-Yaga
    Posté le: 26/7/2026 15:00  Mis à jour: 26/7/2026 15:00
    #3
    Membre Premium
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 20187
    Karma: 13208
     Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
     0 
    Ouch, il s'est pas loupé.
    Kamerz
    Posté le: 26/7/2026 16:12  Mis à jour: 26/7/2026 16:12
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 247
    Karma: 302
     Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
     1 
    Y s’est sancerrement fait mal
    Vassili44
    Posté le: 26/7/2026 20:08  Mis à jour: 26/7/2026 20:08
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/8/2020
    Envois: 2039
    Karma: 2666
     Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
     2 
    Il sancerre pas trop bien.
    zygopetalum
    Posté le: 26/7/2026 20:31  Mis à jour: 26/7/2026 20:31
    #6
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 20/9/2012
    Envois: 79
     Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
     2 
    POV: tu ne comprends ce que signifie l'acronyme "POV".
    Mr-poulet-du-33
    Posté le: 26/7/2026 21:02  Mis à jour: 26/7/2026 21:02
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 26/3/2012
    Envois: 4630
    Karma: 3607
     Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
     0 
    Je pense que son prochain trail c'est pas pour demain.
    ThomGamer
    Posté le: 26/7/2026 21:30  Mis à jour: 26/7/2026 21:30
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1991
    Karma: 4043
     Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
     0 
    Sacrée entorse, j'ai cru qu'il s'était carrément pété un truc perso...
    Roronoa
    Posté le: 27/7/2026 13:50  Mis à jour: 27/7/2026 13:50
    #9
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 205
    Karma: 369
     Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
     2 
    Citation :

    @ThomGamer
    Sacrée entorse, j'ai cru qu'il s'était carrément pété un truc perso...


    Pareil. C'est un bon rappel qu'après un long effort, même si tu as la sensation que ton corps va bien, faut pas faire le con et le laisser se reposer.
    Je suis sûr qu'en temps normal, il fait ce petit mouv sans forcer et sans blessure
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