Vidéo : Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail

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JackVance
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Posté le: 26/7/2026 12:30 Mis à jour: 26/7/2026 12:30
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Je suis accro
Inscrit le: 3/2/2008
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Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
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Ah ben oui, c'est pété...
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Crazy-13
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Posté le: 26/7/2026 13:52 Mis à jour: 26/7/2026 13:52
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
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j'espère qu'il n'y en a pas qui vont venir dire que c'est de l'IA parce que son pied prend un drôle d'angle.
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Baba-Yaga
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Posté le: 26/7/2026 15:00 Mis à jour: 26/7/2026 15:00
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Membre Premium
Inscrit le: 10/7/2016
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Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
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Ouch, il s'est pas loupé.
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Kamerz
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Posté le: 26/7/2026 16:12 Mis à jour: 26/7/2026 16:12
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Je m'installe
Inscrit le: 12/5/2024
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Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
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Y s’est sancerrement fait mal
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Vassili44
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Posté le: 26/7/2026 20:08 Mis à jour: 26/7/2026 20:08
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Je masterise !
Inscrit le: 6/8/2020
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Karma: 2666
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Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
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Il sancerre pas trop bien.
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zygopetalum
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Posté le: 26/7/2026 20:31 Mis à jour: 26/7/2026 20:31
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 20/9/2012
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Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
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POV: tu ne comprends ce que signifie l'acronyme "POV".
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Mr-poulet-du-33
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Posté le: 26/7/2026 21:02 Mis à jour: 26/7/2026 21:02
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Je masterise !
Inscrit le: 26/3/2012
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Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
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Je pense que son prochain trail c'est pas pour demain.
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ThomGamer
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Posté le: 26/7/2026 21:30 Mis à jour: 26/7/2026 21:30
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Je suis accro
Inscrit le: 5/9/2006
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Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
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Sacrée entorse, j'ai cru qu'il s'était carrément pété un truc perso...
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Roronoa
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Posté le: 27/7/2026 13:50 Mis à jour: 27/7/2026 13:50
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Je m'installe
Inscrit le: 23/10/2009
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Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail
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Citation :
@ThomGamer
Sacrée entorse, j'ai cru qu'il s'était carrément pété un truc perso...
Pareil. C'est un bon rappel qu'après un long effort, même si tu as la sensation que ton corps va bien, faut pas faire le con et le laisser se reposer.
Je suis sûr qu'en temps normal, il fait ce petit mouv sans forcer et sans blessure
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