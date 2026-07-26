

Vidéo : Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail Posté par Koreus

Baptiste était content de finir son trail de 35km, et il a sauté de joie en franchissant la ligne... mais il n'aurait pas dû.



Vidéo (20s) : Fêter son arrivée à un trail #FAIL





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Ah ben oui, c'est pété... Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87597 Karma: 10079 Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail 0 j'espère qu'il n'y en a pas qui vont venir dire que c'est de l'IA parce que son pied prend un drôle d'angle. Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 20187 Karma: 13208 Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail 0 Ouch, il s'est pas loupé. Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 247 Karma: 302 Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail 1 Y s’est sancerrement fait mal Vassili44 Je masterise ! Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 2039 Karma: 2666 Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail 2 Il sancerre pas trop bien. zygopetalum Je viens d'arriver Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 79 Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail 2 POV: tu ne comprends ce que signifie l'acronyme "POV". Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4630 Karma: 3607 Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail 0 Je pense que son prochain trail c'est pas pour demain. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1991 Karma: 4043 Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail 0 Sacrée entorse, j'ai cru qu'il s'était carrément pété un truc perso... Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 205 Karma: 369 Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail Re: Comment ne pas célébrer son arrivée à un trail 2

@ThomGamer

Sacrée entorse, j'ai cru qu'il s'était carrément pété un truc perso...



Pareil. C'est un bon rappel qu'après un long effort, même si tu as la sensation que ton corps va bien, faut pas faire le con et le laisser se reposer.

Je suis sûr qu'en temps normal, il fait ce petit mouv sans forcer et sans blessure Citation :Pareil. C'est un bon rappel qu'après un long effort, même si tu as la sensation que ton corps va bien, faut pas faire le con et le laisser se reposer.Je suis sûr qu'en temps normal, il fait ce petit mouv sans forcer et sans blessure Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.