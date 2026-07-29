Vidéo : On ne peut plus chier tranquille

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Jujube51
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Posté le: 29/7/2026 17:07 Mis à jour: 29/7/2026 17:07
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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Ce gars est un véritable yamakakasi!!!!
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Bricci
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Posté le: 29/7/2026 18:20 Mis à jour: 29/7/2026 18:20
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Je masterise !
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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@Jujube51 Lequel ?
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Jujube51
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Posté le: 29/7/2026 18:39 Mis à jour: 29/7/2026 18:39
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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@Bricci
Celui dont la réception est à chier.
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Bricci
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Posté le: 29/7/2026 18:49 Mis à jour: 29/7/2026 19:01
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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@Jujube51 Hahaha ! C’est vrai que sur le papier il est pas ouf…
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ThomGamer
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Posté le: 29/7/2026 19:04 Mis à jour: 29/7/2026 19:04
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Je suis accro
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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@Jujube51
Le prochain film de Luc Bechion : Yamakachie !
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Jujube51
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Posté le: 29/7/2026 19:11 Mis à jour: 29/7/2026 19:11
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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@Bricci
On sent que le gars est au bout du rouleau...
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Jujube51
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Posté le: 29/7/2026 19:19 Mis à jour: 29/7/2026 19:19
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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Citation :
@ThomGamer
@Jujube51
Le prochain film de Luc Bechion : Yamakachie !
C'est la devise du gars. Besson Luc pour iech!
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Bricci
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Posté le: 29/7/2026 20:07 Mis à jour: 29/7/2026 20:07
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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@Jujube51 Pas de quoi en chier une pendule en tous cas.
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ablator
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Posté le: 29/7/2026 20:44 Mis à jour: 31/7/2026 12:40
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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Je le connais c’est M. Esseco-Naître-Enkyl. J’étais en classe avec son fils.
Un Upvote pour celui qui trouve son prénom…
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Bricci
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Posté le: 29/7/2026 20:50 Mis à jour: 29/7/2026 20:50
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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@ablator Je tenterais un « Jean » ?
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ablator
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Posté le: 29/7/2026 21:24 Mis à jour: 29/7/2026 21:24
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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Citation :
@Bricci
@ablator Je tenterais un « Jean » ?
faut changer de Testament, c'était mieux avant...
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Kamerz
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Posté le: 29/7/2026 22:15 Mis à jour: 29/7/2026 22:15
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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Un fait un salto l’autre un sale tas
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Jujube51
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Posté le: 29/7/2026 22:42 Mis à jour: 29/7/2026 22:42
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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@Kamerz
Exceptionnel
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Crazy-13
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Posté le: 30/7/2026 0:47 Mis à jour: 30/7/2026 0:47
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Je poste trop
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Re: On ne peut plus chier tranquille
1
On en parle de mec qui est dans l'arbre sur lequel l'autre pose ça pêche?
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Roronoa
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Posté le: 30/7/2026 10:16 Mis à jour: 30/7/2026 10:16
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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Le fameux camouflage caca connu depuis l'époque arthurienne
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cecileDEtroyes
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Posté le: 30/7/2026 11:44 Mis à jour: 30/7/2026 11:44
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Re: On ne peut plus chier tranquille
3
Citation :
@Crazy-13
On en parle de mec qui est dans l'arbre sur lequel l'autre pose ça pêche?
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Loom-
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Posté le: 30/7/2026 12:19 Mis à jour: 30/7/2026 12:20
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Je poste trop
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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Je peux pas faire ça a proximité, en ville.
Perso je ferais ça dans un coin paumé, dans le trou du cul du monde .
(Ahahah trou du cul du monde ahahha)
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ablator
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Posté le: 30/7/2026 21:59 Mis à jour: 30/7/2026 21:59
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Re: On ne peut plus chier tranquille
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Citation :
@Bricci
@ablator Je tenterais un « Jean » ?
Bon je vois que les M & Mme ont moins de succès que les contrepèteries
Il s’agissait de Yakov
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