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Vidéo : On ne peut plus chier tranquille

Posté par Bricci le 29/7/2026 17:01:17

vidéo salto caca canal eau saut arbre flip
À Amsterdam, un salto spectaculaire au-dessus d’un canal est interrompu par une rencontre aussi inattendue que gênante.




Sur le même sujet :
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Jujube51
    Posté le: 29/7/2026 17:07  Mis à jour: 29/7/2026 17:07
    Je m'installe
    Inscrit le: 30/10/2019
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    Re: On ne peut plus chier tranquille
     8 
    Ce gars est un véritable yamakakasi!!!!
    Kamerz
    Posté le: 29/7/2026 22:15  Mis à jour: 29/7/2026 22:15
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    Re: On ne peut plus chier tranquille
     6 
    Un fait un salto l’autre un sale tas

    18 commentaires

    Auteur Conversation
    Jujube51
    Posté le: 29/7/2026 17:07  Mis à jour: 29/7/2026 17:07
    #1
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     Re: On ne peut plus chier tranquille
     8 
    Ce gars est un véritable yamakakasi!!!!
    Bricci
    Posté le: 29/7/2026 18:20  Mis à jour: 29/7/2026 18:20
    #2
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     Re: On ne peut plus chier tranquille
     2 
    @Jujube51 Lequel ?
    Jujube51
    Posté le: 29/7/2026 18:39  Mis à jour: 29/7/2026 18:39
    #3
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     Re: On ne peut plus chier tranquille
     3 
    @Bricci

    Celui dont la réception est à chier.
    Bricci
    Posté le: 29/7/2026 18:49  Mis à jour: 29/7/2026 19:01
    #4
    Je masterise !
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     Re: On ne peut plus chier tranquille
     3 
    @Jujube51 Hahaha ! C’est vrai que sur le papier il est pas ouf…
    ThomGamer
    Posté le: 29/7/2026 19:04  Mis à jour: 29/7/2026 19:04
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
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    Karma: 4043
     Re: On ne peut plus chier tranquille
     5 
    @Jujube51

    Le prochain film de Luc Bechion : Yamakachie !
    Jujube51
    Posté le: 29/7/2026 19:11  Mis à jour: 29/7/2026 19:11
    #6
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    Inscrit le: 30/10/2019
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     Re: On ne peut plus chier tranquille
     3 
    @Bricci
    On sent que le gars est au bout du rouleau...
    Jujube51
    Posté le: 29/7/2026 19:19  Mis à jour: 29/7/2026 19:19
    #7
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     Re: On ne peut plus chier tranquille
     0 
    Citation :

    @ThomGamer
    @Jujube51

    Le prochain film de Luc Bechion : Yamakachie !


    C'est la devise du gars. Besson Luc pour iech!
    Bricci
    Posté le: 29/7/2026 20:07  Mis à jour: 29/7/2026 20:07
    #8
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     Re: On ne peut plus chier tranquille
     0 
    @Jujube51 Pas de quoi en chier une pendule en tous cas.
    ablator
    Posté le: 29/7/2026 20:44  Mis à jour: 31/7/2026 12:40
    #9
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    En ligne !
     Re: On ne peut plus chier tranquille
     0 
    Je le connais c’est M. Esseco-Naître-Enkyl. J’étais en classe avec son fils.
    Un Upvote pour celui qui trouve son prénom…
    Bricci
    Posté le: 29/7/2026 20:50  Mis à jour: 29/7/2026 20:50
    #10
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     Re: On ne peut plus chier tranquille
     0 
    @ablator Je tenterais un « Jean » ?
    ablator
    Posté le: 29/7/2026 21:24  Mis à jour: 29/7/2026 21:24
    #11
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    En ligne !
     Re: On ne peut plus chier tranquille
     0 
    Citation :

    @Bricci
    @ablator Je tenterais un « Jean » ?

    faut changer de Testament, c'était mieux avant...
    Kamerz
    Posté le: 29/7/2026 22:15  Mis à jour: 29/7/2026 22:15
    #12
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    Envois: 248
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     Re: On ne peut plus chier tranquille
     6 
    Un fait un salto l’autre un sale tas
    Jujube51
    Posté le: 29/7/2026 22:42  Mis à jour: 29/7/2026 22:42
    #13
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    Inscrit le: 30/10/2019
    Envois: 491
    Karma: 1898
     Re: On ne peut plus chier tranquille
     0 
    @Kamerz

    Exceptionnel
    Crazy-13
    Posté le: 30/7/2026 0:47  Mis à jour: 30/7/2026 0:47
    #14
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
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    Karma: 10091
     Re: On ne peut plus chier tranquille
     1 
    On en parle de mec qui est dans l'arbre sur lequel l'autre pose ça pêche?
    Roronoa
    Posté le: 30/7/2026 10:16  Mis à jour: 30/7/2026 10:16
    #15
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    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 206
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     Re: On ne peut plus chier tranquille
     0 
    Le fameux camouflage caca connu depuis l'époque arthurienne
    cecileDEtroyes
    Posté le: 30/7/2026 11:44  Mis à jour: 30/7/2026 11:44
    #16
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    Inscrit le: 25/9/2012
    Envois: 168
    Karma: 100
     Re: On ne peut plus chier tranquille
     3 
    Citation :

    @Crazy-13
    On en parle de mec qui est dans l'arbre sur lequel l'autre pose ça pêche?
    Loom-
    Posté le: 30/7/2026 12:19  Mis à jour: 30/7/2026 12:20
    #17
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 11253
    Karma: 4807
     Re: On ne peut plus chier tranquille
     0 
    Je peux pas faire ça a proximité, en ville.

    Perso je ferais ça dans un coin paumé, dans le trou du cul du monde .

    (Ahahah trou du cul du monde ahahha)
    ablator
    Posté le: 30/7/2026 21:59  Mis à jour: 30/7/2026 21:59
    #18
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2122
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     Re: On ne peut plus chier tranquille
     0 
    Citation :

    @Bricci
    @ablator Je tenterais un « Jean » ?

    Bon je vois que les M & Mme ont moins de succès que les contrepèteries

    Il s’agissait de Yakov
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