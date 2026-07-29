

Vidéo : On ne peut plus chier tranquille Posté par Bricci

À Amsterdam, un salto spectaculaire au-dessus d’un canal est interrompu par une rencontre aussi inattendue que gênante.



Vidéo (7s) : Salto caca





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 491 Karma: 1898 Re: On ne peut plus chier tranquille 8 Ce gars est un véritable yamakakasi!!!! Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 248 Karma: 303 Re: On ne peut plus chier tranquille 6 Un fait un salto l’autre un sale tas

18 commentaires Auteur Conversation Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 491 Karma: 1898 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 8 Ce gars est un véritable yamakakasi!!!! Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 3316 Karma: 11530 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 2 @Jujube51 Lequel ? Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 491 Karma: 1898 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 3 @Bricci



Celui dont la réception est à chier. Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 3316 Karma: 11530 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 3 @Jujube51 Hahaha ! C’est vrai que sur le papier il est pas ouf… ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1992 Karma: 4043 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 5 @Jujube51



Le prochain film de Luc Bechion : Yamakachie ! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 491 Karma: 1898 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 3 @Bricci

On sent que le gars est au bout du rouleau... Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 491 Karma: 1898 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 0

@ThomGamer

@Jujube51



Le prochain film de Luc Bechion : Yamakachie !



C'est la devise du gars. Besson Luc pour iech! Citation :C'est la devise du gars. Besson Luc pour iech! Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 3316 Karma: 11530 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 0 @Jujube51 Pas de quoi en chier une pendule en tous cas. ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2122 Karma: 3946 En ligne ! Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 0 Je le connais c’est M. Esseco-Naître-Enkyl. J’étais en classe avec son fils.

Un Upvote pour celui qui trouve son prénom… Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 3316 Karma: 11530 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 0 @ablator Je tenterais un « Jean » ? ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2122 Karma: 3946 En ligne ! Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 0

@Bricci

@ablator Je tenterais un « Jean » ?

faut changer de Testament, c'était mieux avant... Citation :faut changer de Testament, c'était mieux avant... Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 248 Karma: 303 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 6 Un fait un salto l’autre un sale tas Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 491 Karma: 1898 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 0 @Kamerz



Exceptionnel Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87649 Karma: 10091 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 1 On en parle de mec qui est dans l'arbre sur lequel l'autre pose ça pêche? Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 206 Karma: 375 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 0 Le fameux camouflage caca connu depuis l'époque arthurienne cecileDEtroyes Je m'installe Inscrit le: 25/9/2012 Envois: 168 Karma: 100 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 3

@Crazy-13

On en parle de mec qui est dans l'arbre sur lequel l'autre pose ça pêche?

Citation : Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11253 Karma: 4807 Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 0 Je peux pas faire ça a proximité, en ville.



Perso je ferais ça dans un coin paumé, dans le trou du cul du monde .



(Ahahah trou du cul du monde ahahha) ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2122 Karma: 3946 En ligne ! Re: On ne peut plus chier tranquille Re: On ne peut plus chier tranquille 0

@Bricci

@ablator Je tenterais un « Jean » ?

Bon je vois que les M & Mme ont moins de succès que les contrepèteries



Il s’agissait de Yakov Citation :Bon je vois que les M & Mme ont moins de succès que les contrepèteriesIl s’agissait de Yakov Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.