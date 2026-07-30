

Vidéo : Elle ne demandera pas un mouton à son anniversaire Posté par Bricci

Une fillette s’approche d’un agneau pour le caresser, mais...



Vidéo (9s) : Fillette vs Agneau





Sur le même sujet :

Vidéo : A 3 ans, elle aide à mettre bas un agneau Vidéo : Des agneaux face à un chien de berger Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87650 Karma: 10092 Re: Elle ne demandera pas un mouton à son anniversaire Re: Elle ne demandera pas un mouton à son anniversaire 0 on a fait la fillette distributrice de carotte, maintenant une qui tente de caresser un agneau, on aura droit à quoi la prochaine fois? billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1266 Karma: 2164 Re: Elle ne demandera pas un mouton à son anniversaire Re: Elle ne demandera pas un mouton à son anniversaire 4 Simple, court, efficace, le genre de vidéo qui me décroche un mini fou rire xD Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11254 Karma: 4807 Re: Elle ne demandera pas un mouton à son anniversaire Re: Elle ne demandera pas un mouton à son anniversaire 0 Ça veut dire "dégage" visiblement. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.