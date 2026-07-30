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Vidéo : Elle ne demandera pas un mouton à son anniversaire

Posté par Bricci le 30/7/2026 16:22:47

vidéo agneau moton enfant fillette belement cri peur
Une fillette s’approche d’un agneau pour le caresser, mais...




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 30/7/2026 17:55  Mis à jour: 30/7/2026 17:55
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87650
    Karma: 10092
     Re: Elle ne demandera pas un mouton à son anniversaire
     0 
    on a fait la fillette distributrice de carotte, maintenant une qui tente de caresser un agneau, on aura droit à quoi la prochaine fois? 🥰
    billyboy45
    Posté le: 30/7/2026 22:19  Mis à jour: 30/7/2026 22:19
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1266
    Karma: 2164
     Re: Elle ne demandera pas un mouton à son anniversaire
     4 
    Simple, court, efficace, le genre de vidéo qui me décroche un mini fou rire xD
    Loom-
    Posté le: 31/7/2026 9:03  Mis à jour: 31/7/2026 9:03
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 11254
    Karma: 4807
     Re: Elle ne demandera pas un mouton à son anniversaire
     0 
    Ça veut dire "dégage" visiblement.
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