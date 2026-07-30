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Vidéo : Une friandise contre un lapin : le marché est vite conclu

Posté par Bricci le 30/7/2026 18:56:13

vidéo lapin chasseur chat friandise
Un homme récupère un lapin vivant des mâchoires de son chat en l’échangeant contre une friandise.




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  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    ablator
    Posté le: 30/7/2026 22:06  Mis à jour: 30/7/2026 22:06
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2122
    Karma: 3947
    Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     6 
    Citation :

    @Nebinaf
    La technique de prostration du lapin me semble d'une efficacité médiocre...


    Ça fonctionne depuis la nuit des temps pourtant

    15 commentaires

    Auteur Conversation
    Nebinaf
    Posté le: 30/7/2026 20:27  Mis à jour: 30/7/2026 20:27
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1678
    Karma: 2883
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     3 
    La technique de prostration du lapin me semble d'une efficacité médiocre...
    ablator
    Posté le: 30/7/2026 22:06  Mis à jour: 30/7/2026 22:06
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2122
    Karma: 3947
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     6 
    Citation :

    @Nebinaf
    La technique de prostration du lapin me semble d'une efficacité médiocre...


    Ça fonctionne depuis la nuit des temps pourtant
    Crazy-13
    Posté le: 30/7/2026 23:26  Mis à jour: 30/7/2026 23:26
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87650
    Karma: 10092
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     1 
    Ça illustre bien l'expression « être comme un lapin pris dans les phares ». 😁
    Padma
    Posté le: 31/7/2026 2:37  Mis à jour: 31/7/2026 2:37
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2594
    Karma: 4722
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     0 
    C'est une dame ce félin, c'est Chacha sœur.
    Sa proie a la peur haut.
    poiuytreza525
    Posté le: 31/7/2026 7:43  Mis à jour: 31/7/2026 7:43
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3922
    Karma: 1324
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     1 
    Moi qui pensait que c'était pour faire un civet. 😕
    Loom-
    Posté le: 31/7/2026 9:02  Mis à jour: 31/7/2026 9:02
    #6
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 11254
    Karma: 4807
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     0 
    Figé en et état de mort avancé.
    MYRRZINN
    Posté le: 31/7/2026 9:09  Mis à jour: 31/7/2026 9:09
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 3815
    Karma: 6024
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     2 
    Je pense qu'offrir une récompense au chat, c'est une mauvaise idée : il va très vite comprendre que ramener une proie à la maison = récompense. C'est encourager son instinct de prédateur.
    Drakylla
    Posté le: 31/7/2026 9:37  Mis à jour: 31/7/2026 9:37
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1461
    Karma: 1108
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     0 
    Citation :

    @MYRRZINN
    Je pense qu'offrir une récompense au chat, c'est une mauvaise idée : il va très vite comprendre que ramener une proie à la maison = récompense. C'est encourager son instinct de prédateur.

    Je suis d'accord mais le gronder ou l'ignorer ne servirait à rien non plus puisqu'il s'agit d'un instinct de chasse donc s'il voit une proie il la chopera quoiqu'il arrive. Au moins il la ramène à ses humains plutôt que d'aller dans son coin lui faire vivre l'enfer c'est déjà bien. ^^
    Chrys77
    Posté le: 31/7/2026 10:02  Mis à jour: 31/7/2026 10:02
    #9
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 5066
    Karma: 3540
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     0 
    Jour de chance !!!
    Claudy
    Posté le: 31/7/2026 14:03  Mis à jour: 31/7/2026 14:03
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2016
    Envois: 281
    Karma: 556
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     1 
    Un chat domestique ne devrait pas chasser autre chose que des souris et des rats dans la maison. Chasser des lapin oiseau et autres lézards nuit à la bonne biodiversité en exercant une pression supplémentaire sur ces populations d'animaux déjà en déclin. N'encourageons pas les chats nourris par leur maître à chasser ces proies. Donner une friandise va créer un réflexe pavlovien au chat qui va intégrer le fait que proie=récompense.
    pandaren
    Posté le: 31/7/2026 16:50  Mis à jour: 31/7/2026 16:50
    #11
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 31/1/2008
    Envois: 67
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     0 
    le mot instinct veux bien dire ce qu'il veux dire, récompense ou pas le chat chassera les proies qu'il aperçoit. le réflexe pavlovien c'est du conditionnement, l'instinct c'est du preconditionnement genetique (quelque chose bouge, fuit, ressemble a une proie, je traque/attrape) donc le recompenser ou pas va rien changer pour le chat, par contre pour la proie ca va peux etre la sauver comme vu ici.
    gnarf2
    Posté le: 31/7/2026 16:54  Mis à jour: 31/7/2026 16:54
    #12
    Je suis accro
    Inscrit le: 11/4/2019
    Envois: 890
    Karma: 1622
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     2 
    J'aime les chats mais il faut admettre que l'impact est énorme.
    17 millions de chats domestiques en France (40% des foyers en ont au moins un).
    A ça on rajoute 11 millions de chats errants.
    Batraciens, petits mammifères, oiseaux, un massacre silencieux à grande échelle.
    MYRRZINN
    Posté le: 31/7/2026 17:35  Mis à jour: 31/7/2026 17:41
    #13
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 3815
    Karma: 6024
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     0 
    Citation :

    @Claudy
    Un chat domestique ne devrait pas chasser autre chose que des souris et des rats dans la maison.


    Ben, déja si chez toi si y'a des souris et des rats c'est qu'il y a un problème. Evidemment, un chat peut aider, mais, une bonne hygiène domestique peut éviter ce genre de désagréments
    En faisant un minimum de ménage et tout ça...
    Ramasser et foutre à la poubelle tes restes de pizzas qui jonchent le sol de ta chambre par exemple !

    Signés,

    Ton papa et ta maman qui t'aiment.

    (Putain, j'viens de foutre la merde dans les relations parents/enfants là...)
    Adria
    Posté le: 31/7/2026 19:16  Mis à jour: 31/7/2026 19:16
    #14
    Je m'installe
    Inscrit le: 2/7/2019
    Envois: 143
    Karma: 201
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     0 
    @MYRRZINN
    Dans tout les cas, sa récompense il l'a puisqu'il a une proie.

    C'est juste un moyen d'épargner l'animal.
    LutinFie
    Posté le: 2/8/2026 13:53  Mis à jour: 2/8/2026 13:53
    #15
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 60
     Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
     0 
    Faut arrêter de se prendre pour des experts de la régulation de la faune !! Il suffit de voir les résultats lorsque l'humain s'en mêle !!
    Arrêtons d'intervenir !
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