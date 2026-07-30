

Vidéo : Une friandise contre un lapin : le marché est vite conclu Posté par Bricci

Un homme récupère un lapin vivant des mâchoires de son chat en l’échangeant contre une friandise.



Vidéo (49s) : Soudoyer un chat chasseur





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2122 Karma: 3947 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 6

@Nebinaf

La technique de prostration du lapin me semble d'une efficacité médiocre...



Ça fonctionne depuis la nuit des temps pourtant



Citation :Ça fonctionne depuis la nuit des temps pourtant

15 commentaires Auteur Conversation Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1678 Karma: 2883 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 3 La technique de prostration du lapin me semble d'une efficacité médiocre... ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2122 Karma: 3947 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 6

@Nebinaf

La technique de prostration du lapin me semble d'une efficacité médiocre...



Ça fonctionne depuis la nuit des temps pourtant



Citation :Ça fonctionne depuis la nuit des temps pourtant Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87650 Karma: 10092 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 1 Ça illustre bien l'expression « être comme un lapin pris dans les phares ». Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2594 Karma: 4722 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 0 C'est une dame ce félin, c'est Chacha sœur.

Sa proie a la peur haut. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3922 Karma: 1324 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 1 Moi qui pensait que c'était pour faire un civet. Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11254 Karma: 4807 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 0 Figé en et état de mort avancé. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 3815 Karma: 6024 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 2 Je pense qu'offrir une récompense au chat, c'est une mauvaise idée : il va très vite comprendre que ramener une proie à la maison = récompense. C'est encourager son instinct de prédateur. Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1461 Karma: 1108 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 0

@MYRRZINN

Je pense qu'offrir une récompense au chat, c'est une mauvaise idée : il va très vite comprendre que ramener une proie à la maison = récompense. C'est encourager son instinct de prédateur.

Je suis d'accord mais le gronder ou l'ignorer ne servirait à rien non plus puisqu'il s'agit d'un instinct de chasse donc s'il voit une proie il la chopera quoiqu'il arrive. Au moins il la ramène à ses humains plutôt que d'aller dans son coin lui faire vivre l'enfer c'est déjà bien. ^^ Citation :Je suis d'accord mais le gronder ou l'ignorer ne servirait à rien non plus puisqu'il s'agit d'un instinct de chasse donc s'il voit une proie il la chopera quoiqu'il arrive. Au moins il la ramène à ses humains plutôt que d'aller dans son coin lui faire vivre l'enfer c'est déjà bien. ^^ Chrys77 J'aime glander ici Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 5066 Karma: 3540 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 0 Jour de chance !!! Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 281 Karma: 556 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 1 Un chat domestique ne devrait pas chasser autre chose que des souris et des rats dans la maison. Chasser des lapin oiseau et autres lézards nuit à la bonne biodiversité en exercant une pression supplémentaire sur ces populations d'animaux déjà en déclin. N'encourageons pas les chats nourris par leur maître à chasser ces proies. Donner une friandise va créer un réflexe pavlovien au chat qui va intégrer le fait que proie=récompense. pandaren Je viens d'arriver Inscrit le: 31/1/2008 Envois: 67 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 0 le mot instinct veux bien dire ce qu'il veux dire, récompense ou pas le chat chassera les proies qu'il aperçoit. le réflexe pavlovien c'est du conditionnement, l'instinct c'est du preconditionnement genetique (quelque chose bouge, fuit, ressemble a une proie, je traque/attrape) donc le recompenser ou pas va rien changer pour le chat, par contre pour la proie ca va peux etre la sauver comme vu ici. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 890 Karma: 1622 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 2 J'aime les chats mais il faut admettre que l'impact est énorme.

17 millions de chats domestiques en France (40% des foyers en ont au moins un).

A ça on rajoute 11 millions de chats errants.

Batraciens, petits mammifères, oiseaux, un massacre silencieux à grande échelle. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 3815 Karma: 6024 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 0

@Claudy

Un chat domestique ne devrait pas chasser autre chose que des souris et des rats dans la maison.



Ben, déja si chez toi si y'a des souris et des rats c'est qu'il y a un problème. Evidemment, un chat peut aider, mais, une bonne hygiène domestique peut éviter ce genre de désagréments

En faisant un minimum de ménage et tout ça...

Ramasser et foutre à la poubelle tes restes de pizzas qui jonchent le sol de ta chambre par exemple !



Signés,



Ton papa et ta maman qui t'aiment.



(Putain, j'viens de foutre la merde dans les relations parents/enfants là...) Citation :Ben, déja si chez toi si y'a des souris et des rats c'est qu'il y a un problème. Evidemment, un chat peut aider, mais, une bonne hygiène domestique peut éviter ce genre de désagrémentsEn faisant un minimum de ménage et tout ça...Ramasser et foutre à la poubelle tes restes de pizzas qui jonchent le sol de ta chambre par exemple !Signés,Ton papa et ta maman qui t'aiment.(Putain, j'viens de foutre la merde dans les relations parents/enfants là...) Adria Je m'installe Inscrit le: 2/7/2019 Envois: 143 Karma: 201 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 0 @MYRRZINN

Dans tout les cas, sa récompense il l'a puisqu'il a une proie.



C'est juste un moyen d'épargner l'animal. LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co... 0 Faut arrêter de se prendre pour des experts de la régulation de la faune !! Il suffit de voir les résultats lorsque l'humain s'en mêle !!

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