Vidéo : Une friandise contre un lapin : le marché est vite conclu

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Nebinaf
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Posté le: 30/7/2026 20:27 Mis à jour: 30/7/2026 20:27
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Je suis accro
Inscrit le: 22/1/2014
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
3
La technique de prostration du lapin me semble d'une efficacité médiocre...
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ablator
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Posté le: 30/7/2026 22:06 Mis à jour: 30/7/2026 22:06
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Je masterise !
Inscrit le: 6/12/2005
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
6
Citation :
@Nebinaf
La technique de prostration du lapin me semble d'une efficacité médiocre...
Ça fonctionne depuis la nuit des temps pourtant
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Crazy-13
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Posté le: 30/7/2026 23:26 Mis à jour: 30/7/2026 23:26
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Je poste trop
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
1
Ça illustre bien l'expression « être comme un lapin pris dans les phares ».
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Padma
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Posté le: 31/7/2026 2:37 Mis à jour: 31/7/2026 2:37
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
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C'est une dame ce félin, c'est Chacha sœur.
Sa proie a la peur haut.
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poiuytreza525
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Posté le: 31/7/2026 7:43 Mis à jour: 31/7/2026 7:43
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Je masterise !
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
1
Moi qui pensait que c'était pour faire un civet.
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Loom-
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Posté le: 31/7/2026 9:02 Mis à jour: 31/7/2026 9:02
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Je poste trop
Inscrit le: 24/4/2013
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
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Figé en et état de mort avancé.
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MYRRZINN
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Posté le: 31/7/2026 9:09 Mis à jour: 31/7/2026 9:09
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Je masterise !
Inscrit le: 9/1/2019
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
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Je pense qu'offrir une récompense au chat, c'est une mauvaise idée : il va très vite comprendre que ramener une proie à la maison = récompense. C'est encourager son instinct de prédateur.
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Drakylla
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Posté le: 31/7/2026 9:37 Mis à jour: 31/7/2026 9:37
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Je suis accro
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
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Citation :
@MYRRZINN
Je pense qu'offrir une récompense au chat, c'est une mauvaise idée : il va très vite comprendre que ramener une proie à la maison = récompense. C'est encourager son instinct de prédateur.
Je suis d'accord mais le gronder ou l'ignorer ne servirait à rien non plus puisqu'il s'agit d'un instinct de chasse donc s'il voit une proie il la chopera quoiqu'il arrive. Au moins il la ramène à ses humains plutôt que d'aller dans son coin lui faire vivre l'enfer c'est déjà bien. ^^
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Chrys77
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Posté le: 31/7/2026 10:02 Mis à jour: 31/7/2026 10:02
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J'aime glander ici
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
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Jour de chance !!!
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Claudy
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Posté le: 31/7/2026 14:03 Mis à jour: 31/7/2026 14:03
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Je m'installe
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
1
Un chat domestique ne devrait pas chasser autre chose que des souris et des rats dans la maison. Chasser des lapin oiseau et autres lézards nuit à la bonne biodiversité en exercant une pression supplémentaire sur ces populations d'animaux déjà en déclin. N'encourageons pas les chats nourris par leur maître à chasser ces proies. Donner une friandise va créer un réflexe pavlovien au chat qui va intégrer le fait que proie=récompense.
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pandaren
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Posté le: 31/7/2026 16:50 Mis à jour: 31/7/2026 16:50
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 31/1/2008
Envois: 67
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
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le mot instinct veux bien dire ce qu'il veux dire, récompense ou pas le chat chassera les proies qu'il aperçoit. le réflexe pavlovien c'est du conditionnement, l'instinct c'est du preconditionnement genetique (quelque chose bouge, fuit, ressemble a une proie, je traque/attrape) donc le recompenser ou pas va rien changer pour le chat, par contre pour la proie ca va peux etre la sauver comme vu ici.
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gnarf2
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Posté le: 31/7/2026 16:54 Mis à jour: 31/7/2026 16:54
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Je suis accro
Inscrit le: 11/4/2019
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
2
J'aime les chats mais il faut admettre que l'impact est énorme.
17 millions de chats domestiques en France (40% des foyers en ont au moins un).
A ça on rajoute 11 millions de chats errants.
Batraciens, petits mammifères, oiseaux, un massacre silencieux à grande échelle.
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MYRRZINN
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Posté le: 31/7/2026 17:35 Mis à jour: 31/7/2026 17:41
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Je masterise !
Inscrit le: 9/1/2019
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Karma: 6024
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
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Citation :
@Claudy
Un chat domestique ne devrait pas chasser autre chose que des souris et des rats dans la maison.
Ben, déja si chez toi si y'a des souris et des rats c'est qu'il y a un problème. Evidemment, un chat peut aider, mais, une bonne hygiène domestique peut éviter ce genre de désagréments
En faisant un minimum de ménage et tout ça...
Ramasser et foutre à la poubelle tes restes de pizzas qui jonchent le sol de ta chambre par exemple !
Signés,
Ton papa et ta maman qui t'aiment.
(Putain, j'viens de foutre la merde dans les relations parents/enfants là...)
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Adria
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Posté le: 31/7/2026 19:16 Mis à jour: 31/7/2026 19:16
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Je m'installe
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
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@MYRRZINN
Dans tout les cas, sa récompense il l'a puisqu'il a une proie.
C'est juste un moyen d'épargner l'animal.
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LutinFie
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Posté le: 2/8/2026 13:53 Mis à jour: 2/8/2026 13:53
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 21/5/2026
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Re: Une friandise contre un lapin : le marché est vite co...
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Faut arrêter de se prendre pour des experts de la régulation de la faune !! Il suffit de voir les résultats lorsque l'humain s'en mêle !!
Arrêtons d'intervenir !
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