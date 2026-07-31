Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°601 un zap de 45 vidéos insolites
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 45 vidéos compilées en 11 minutes avec des fails en série.
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Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (11mn24s) : Koreusity n°601
Videos:
01 - Regarde mon gâteau comme il est joli - [vidéo]
02 - Un éléphant hydrate un chameau - [vidéo]
03 - Tuto pour réparer son toit - [vidéo]
04 - Catapulte humaine xxl - [vidéo]
05 - Maman danse le Mickael Jackson - [vidéo]
06 - Filmer un match de futsal - [vidéo]
07 - Tina Turner réincarnée en chien - [vidéo]
08 - Filmer un glissement de terrain de face - [vidéo]
09 - Monter sur un cheval de rodéo comme un pro - [vidéo]
10 - Un but inattendu - [vidéo]
11 - Encore un robot qui déconne - [vidéo]
12 - Servir les verres de soda équitablement - [vidéo]
13 - Gadget pour aquarium - [vidéo]
14 - L'odyssée au ciné 4DX - [vidéo]
15 - Nouvel invention anti mouches naturelle pour bovins - [vidéo]
16 - Freinage trop brusque d'une voiture devant un vélo - [vidéo]
17 - Un singe s'est endormi avec des fruits dans les joues - [vidéo]
18 - Homard de compète ! - [vidéo]
19 - Super endroit pour suivre le Tour de France - [vidéo]
20 - Un camion tire un nombre impressionnant de karts - [vidéo]
21 - N'est pas Iron Man qui veut... - [vidéo]
22 - Faire freiner les voitures aux USA - [vidéo]
23 - Je veux mon petit déjeuner ! - [vidéo]
24 - Chandelier malin - [vidéo]
25 - Tir à l'arc en courbe - [vidéo]
26 - Plongeon presque sans plouf, enfin sans éclaboussures - [vidéo]
27 - Lâcher le trapèze trop tôt - [vidéo]
28 - Quand le produit est un peu trop fort - [vidéo]
29 - Porte de salle de bain réglée au quart de poil - [vidéo]
30 - Casserole de chasteté - [vidéo]
31 - Gaulé ! (et gaulée) - [vidéo]
32 - Passion équitation - [vidéo]
33 - Chien déguisé perplexe - [vidéo]
34 - Danse classique acrobatique - [vidéo]
35 - Chat réveil matin - [vidéo]
36 - Des superciliums donnant l'impression d'un paysage fictif - [vidéo]
37 - Faire tourner 4 bières - [vidéo]
38 - Un poisson chauve souris à lèvres rouges - [vidéo]
39 - Joli saut en jetski - [vidéo]
40 - Bon réflexe de cycliste pour ne pas blesser son collègue - [vidéo]
41 - Ne pas maîtriser les dérapages - [vidéo]
42 - Méchants singes ! - [vidéo]
43 - T'as pas oublié quelque chose sous le bateau Gégé ? - [vidéo]
44 - Ecrire en ombre - [vidéo]
45 - Un musicien se la donne à fond avec son synthé modulaire - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
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