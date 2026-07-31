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Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°601 un zap de 45 vidéos insolites

Posté par Koreus le 31/7/2026 17:17:23

vidéo koreusity web zap zapping 2026 compilation insolite juillet
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 45 vidéos compilées en 11 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (Bricci x18, Daniellou x14, Kilroy1 x6, Lantiponner x4, domi13180 x2, Wiliwilliam) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.



Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.




Videos:
01 - Regarde mon gâteau comme il est joli - [vidéo]
02 - Un éléphant hydrate un chameau - [vidéo]
03 - Tuto pour réparer son toit - [vidéo]
04 - Catapulte humaine xxl - [vidéo]
05 - Maman danse le Mickael Jackson - [vidéo]
06 - Filmer un match de futsal - [vidéo]
07 - Tina Turner réincarnée en chien - [vidéo]
08 - Filmer un glissement de terrain de face - [vidéo]
09 - Monter sur un cheval de rodéo comme un pro - [vidéo]
10 - Un but inattendu - [vidéo]
11 - Encore un robot qui déconne - [vidéo]
12 - Servir les verres de soda équitablement - [vidéo]
13 - Gadget pour aquarium - [vidéo]
14 - L'odyssée au ciné 4DX - [vidéo]
15 - Nouvel invention anti mouches naturelle pour bovins - [vidéo]
16 - Freinage trop brusque d'une voiture devant un vélo - [vidéo]
17 - Un singe s'est endormi avec des fruits dans les joues - [vidéo]
18 - Homard de compète ! - [vidéo]
19 - Super endroit pour suivre le Tour de France - [vidéo]
20 - Un camion tire un nombre impressionnant de karts - [vidéo]
21 - N'est pas Iron Man qui veut... - [vidéo]
22 - Faire freiner les voitures aux USA - [vidéo]
23 - Je veux mon petit déjeuner ! - [vidéo]
24 - Chandelier malin - [vidéo]
25 - Tir à l'arc en courbe - [vidéo]
26 - Plongeon presque sans plouf, enfin sans éclaboussures - [vidéo]
27 - Lâcher le trapèze trop tôt - [vidéo]
28 - Quand le produit est un peu trop fort - [vidéo]
29 - Porte de salle de bain réglée au quart de poil - [vidéo]
30 - Casserole de chasteté - [vidéo]
31 - Gaulé ! (et gaulée) - [vidéo]
32 - Passion équitation - [vidéo]
33 - Chien déguisé perplexe - [vidéo]
34 - Danse classique acrobatique - [vidéo]
35 - Chat réveil matin - [vidéo]
36 - Des superciliums donnant l'impression d'un paysage fictif - [vidéo]
37 - Faire tourner 4 bières - [vidéo]
38 - Un poisson chauve souris à lèvres rouges - [vidéo]
39 - Joli saut en jetski - [vidéo]
40 - Bon réflexe de cycliste pour ne pas blesser son collègue - [vidéo]
41 - Ne pas maîtriser les dérapages - [vidéo]
42 - Méchants singes ! - [vidéo]
43 - T'as pas oublié quelque chose sous le bateau Gégé ? - [vidéo]
44 - Ecrire en ombre - [vidéo]
45 - Un musicien se la donne à fond avec son synthé modulaire - [vidéo]

Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix

Sur le même sujet :
  • Vidéo : Koreusity n°600

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    DonPalmipadre
    Posté le: 31/7/2026 17:31  Mis à jour: 31/7/2026 17:31
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/3/2024
    Envois: 58
    Karma: 171
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°601 un zap de 45 vidéos...
     1 
    C'est seulement moi ou bien l'image est déformée, trop étirée en largeur ? 😅
    avalon471
    Posté le: 31/7/2026 20:18  Mis à jour: 31/7/2026 20:18
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2226
    Karma: 1796
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°601 un zap de 45 vidéos...
     0 
    ça vient de toi.
    Par contre le format verticale en mode video horizontale..j'ai un timbre poste et 3/4 de bande noire.
    Ceriug
    Posté le: 31/7/2026 20:26  Mis à jour: 31/7/2026 20:26
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2012
    Envois: 627
    Karma: 865
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°601 un zap de 45 vidéos...
     0 
    @avalon471
    A chaque problème, sa solution.
    Koreus
    Posté le: 31/7/2026 21:35  Mis à jour: 31/7/2026 21:35
    #4
    Membre Premium
    Inscrit le: 3/7/2002
    Envois: 77838
    Karma: 39467
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°601 un zap de 45 vidéos...
     0 
    @DonPalmipadre Y a un probleme avec la vidéo du lecteur Koreus, je réuploade la vidéo
    Baba-Yaga
    Posté le: 1/8/2026 15:45  Mis à jour: 1/8/2026 15:45
    #5
    Membre Premium
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 20209
    Karma: 13109
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°601 un zap de 45 vidéos...
     1 
    Les origines de la musique de fin 😅


    Friends: Ross Debuts His Music Skills (Season 4 Clip) | TBS
    Goth-Ame
    Posté le: 4/8/2026 11:38  Mis à jour: 4/8/2026 11:38
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 18/12/2017
    Envois: 315
    Karma: 406
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°601 un zap de 45 vidéos...
     1 
    @Baba-Yaga

    Ma première réflexion par la vidéo : Ross ! Sors de ce corps ^^
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