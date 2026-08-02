

Vidéo : Un chien se promène en onewheel Posté par Koreus

Un chien se balade en Onewheel et franchit même un dos d’âne avec une parfaite maîtrise.



Vidéo (1mn1s) : Un chien sur un onewheel





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11 commentaires Auteur Conversation Tempo123 Je suis accro Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 531 Karma: 1809 Re: Un chien se promène en onewheel Re: Un chien se promène en onewheel 3 ok le chien a de la technique, mais c'est quoi ces véhicules en arrière plan ?? j'ai l'impression d'un camping version USA où tout est XXL! nos camping car ici font le tiers de ca! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87664 Karma: 10094 Re: Un chien se promène en onewheel Re: Un chien se promène en onewheel 10 j'aimerais qu'on me dise que c'est de l'IA, parce que en vrai ça m'emmerde un peu de voir qu'un chien arrive à aussi bien se servir d'un onewheel, là où je ne suis même pas capable d'y poser le deuxième pied sans chuter. JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 1215 Karma: 1191 Re: Un chien se promène en onewheel Re: Un chien se promène en onewheel 2 Ben tout roule pour lui on dirait ! Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 249 Karma: 304 Re: Un chien se promène en onewheel Re: Un chien se promène en onewheel 0 Le jour où les chiens iront rechercher les balles en onewheel on pourra vraiment se poser deux-trois questions Interfector Je masterise ! Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 2298 Karma: 2393 Re: Un chien se promène en onewheel Re: Un chien se promène en onewheel 2 @Crazy-13 L'astuce ca semble clairement d'y aller à 4 pattes. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1429 Karma: 2062 Re: Un chien se promène en onewheel Re: Un chien se promène en onewheel 1 Il a l’air tellement blasé poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3922 Karma: 1324 Re: Un chien se promène en onewheel Re: Un chien se promène en onewheel 0 Je suis bluffé ! Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 230 Karma: 381 Re: Un chien se promène en onewheel Re: Un chien se promène en onewheel 1 Je n'ai pas du tout le même ressenti que vous. Je vois un chien qui n'est pas heureux et qui a surement dû être poussé un long moment à être sur cette planche... Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11259 Karma: 4808 Re: Un chien se promène en onewheel Re: Un chien se promène en onewheel 0 . On est vraiment dans le futur ça y est oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 303 Karma: 302 Re: Un chien se promène en onewheel Re: Un chien se promène en onewheel 1 @Loom-

mais non, on est dans le passé, il y a encore de la pluie EmpereurZorg Je m'installe Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 164 Karma: 423 Re: Un chien se promène en onewheel Re: Un chien se promène en onewheel 2



L'évolution du Chien va suivre celle de l'Homme... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.