Vidéo : Un chien se promène en onewheel

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Tempo123
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Posté le: 2/8/2026 19:09 Mis à jour: 2/8/2026 19:09
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Je suis accro
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Re: Un chien se promène en onewheel
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ok le chien a de la technique, mais c'est quoi ces véhicules en arrière plan ?? j'ai l'impression d'un camping version USA où tout est XXL! nos camping car ici font le tiers de ca!
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Crazy-13
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Posté le: 2/8/2026 20:13 Mis à jour: 2/8/2026 20:13
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Je poste trop
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Re: Un chien se promène en onewheel
10
j'aimerais qu'on me dise que c'est de l'IA, parce que en vrai ça m'emmerde un peu de voir qu'un chien arrive à aussi bien se servir d'un onewheel, là où je ne suis même pas capable d'y poser le deuxième pied sans chuter.
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JackVance
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Posté le: 2/8/2026 21:27 Mis à jour: 2/8/2026 21:27
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Je suis accro
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Re: Un chien se promène en onewheel
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Ben tout roule pour lui on dirait !
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Kamerz
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Posté le: 2/8/2026 22:48 Mis à jour: 2/8/2026 22:48
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Je m'installe
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Re: Un chien se promène en onewheel
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Le jour où les chiens iront rechercher les balles en onewheel on pourra vraiment se poser deux-trois questions
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Interfector
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Posté le: 2/8/2026 23:41 Mis à jour: 2/8/2026 23:41
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Je masterise !
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Re: Un chien se promène en onewheel
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@Crazy-13 L'astuce ca semble clairement d'y aller à 4 pattes.
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Emerys
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Posté le: 3/8/2026 0:23 Mis à jour: 3/8/2026 0:23
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Je suis accro
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Re: Un chien se promène en onewheel
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Il a l’air tellement blasé
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poiuytreza525
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Posté le: 3/8/2026 7:40 Mis à jour: 3/8/2026 7:40
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Je masterise !
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Re: Un chien se promène en onewheel
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Je suis bluffé !
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Sp6men10
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Posté le: 3/8/2026 9:18 Mis à jour: 3/8/2026 9:18
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Re: Un chien se promène en onewheel
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Je n'ai pas du tout le même ressenti que vous. Je vois un chien qui n'est pas heureux et qui a surement dû être poussé un long moment à être sur cette planche...
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Loom-
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Posté le: 3/8/2026 9:42 Mis à jour: 3/8/2026 9:42
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Je poste trop
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Re: Un chien se promène en onewheel
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On est vraiment dans le futur ça y est
.
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oki_doki
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Posté le: 3/8/2026 13:45 Mis à jour: 3/8/2026 13:45
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Re: Un chien se promène en onewheel
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@Loom-
mais non, on est dans le passé, il y a encore de la pluie
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EmpereurZorg
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Posté le: 3/8/2026 21:50 Mis à jour: 3/8/2026 21:50
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Re: Un chien se promène en onewheel
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L'évolution du Chien va suivre celle de l'Homme...
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