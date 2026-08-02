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Vidéo : Un chien se promène en onewheel

Posté par Koreus le 2/8/2026 18:01:08

vidéo chien onewheel skateboard electrique dos ane
Un chien se balade en Onewheel et franchit même un dos d’âne avec une parfaite maîtrise.




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  • Vidéo : Un chien aime beaucoup le skate

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    Top commentaires

    Crazy-13
    Posté le: 2/8/2026 20:13  Mis à jour: 2/8/2026 20:13
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87664
    Karma: 10094
    Re: Un chien se promène en onewheel
     10 
    j'aimerais qu'on me dise que c'est de l'IA, parce que en vrai ça m'emmerde un peu de voir qu'un chien arrive à aussi bien se servir d'un onewheel, là où je ne suis même pas capable d'y poser le deuxième pied sans chuter. 😅

    11 commentaires

    Auteur Conversation
    Tempo123
    Posté le: 2/8/2026 19:09  Mis à jour: 2/8/2026 19:09
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 7/9/2020
    Envois: 531
    Karma: 1809
     Re: Un chien se promène en onewheel
     3 
    ok le chien a de la technique, mais c'est quoi ces véhicules en arrière plan ?? j'ai l'impression d'un camping version USA où tout est XXL! nos camping car ici font le tiers de ca!
    Crazy-13
    Posté le: 2/8/2026 20:13  Mis à jour: 2/8/2026 20:13
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87664
    Karma: 10094
     Re: Un chien se promène en onewheel
     10 
    j'aimerais qu'on me dise que c'est de l'IA, parce que en vrai ça m'emmerde un peu de voir qu'un chien arrive à aussi bien se servir d'un onewheel, là où je ne suis même pas capable d'y poser le deuxième pied sans chuter. 😅
    JackVance
    Posté le: 2/8/2026 21:27  Mis à jour: 2/8/2026 21:27
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
    Envois: 1215
    Karma: 1191
     Re: Un chien se promène en onewheel
     2 
    Ben tout roule pour lui on dirait ! 👍
    Kamerz
    Posté le: 2/8/2026 22:48  Mis à jour: 2/8/2026 22:48
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 249
    Karma: 304
     Re: Un chien se promène en onewheel
     0 
    Le jour où les chiens iront rechercher les balles en onewheel on pourra vraiment se poser deux-trois questions
    Interfector
    Posté le: 2/8/2026 23:41  Mis à jour: 2/8/2026 23:41
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 2298
    Karma: 2393
     Re: Un chien se promène en onewheel
     2 
    @Crazy-13 L'astuce ca semble clairement d'y aller à 4 pattes.
    Emerys
    Posté le: 3/8/2026 0:23  Mis à jour: 3/8/2026 0:23
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1429
    Karma: 2062
     Re: Un chien se promène en onewheel
     1 
    Il a l’air tellement blasé
    poiuytreza525
    Posté le: 3/8/2026 7:40  Mis à jour: 3/8/2026 7:40
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3922
    Karma: 1324
     Re: Un chien se promène en onewheel
     0 
    Je suis bluffé !
    Sp6men10
    Posté le: 3/8/2026 9:18  Mis à jour: 3/8/2026 9:18
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2010
    Envois: 230
    Karma: 381
     Re: Un chien se promène en onewheel
     1 
    Je n'ai pas du tout le même ressenti que vous. Je vois un chien qui n'est pas heureux et qui a surement dû être poussé un long moment à être sur cette planche...
    Loom-
    Posté le: 3/8/2026 9:42  Mis à jour: 3/8/2026 9:42
    #9
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 11259
    Karma: 4808
     Re: Un chien se promène en onewheel
     0 
    On est vraiment dans le futur ça y est 😜.
    oki_doki
    Posté le: 3/8/2026 13:45  Mis à jour: 3/8/2026 13:45
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/8/2014
    Envois: 303
    Karma: 302
     Re: Un chien se promène en onewheel
     1 
    @Loom-
    mais non, on est dans le passé, il y a encore de la pluie
    EmpereurZorg
    Posté le: 3/8/2026 21:50  Mis à jour: 3/8/2026 21:50
    #11
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2012
    Envois: 164
    Karma: 423
     Re: Un chien se promène en onewheel
     2 
    L'évolution du Chien va suivre celle de l'Homme...
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