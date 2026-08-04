Vidéo :  Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en collision en Grèce

Citation :
@Kamerz
C’est triste mais par quelles circonstances c’est possible ? Même en Grèce le ciel est assez grand
Le même principe qui rendait les collisions en vol en vol à voile trop fréquentes : la mission exige que tout le monde vole au même endroit.
Il faut attaquer le feu le plus souvent possible en perdant le moins de temps possible. Donc, la trajectoire optimale pour une machine est unique, et toutes les machines du même type vont suivre la même.
C'est pour cela qu'il y a normalement un "chef d'orchestre" pour les opérations de lutte incendie. Quelque chose a perturbé la partition, l'enquête est là pour comprendre quoi.