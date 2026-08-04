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Vidéo :  Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en collision en Grèce

Posté par Bricci le 4/8/2026 11:16:02

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En Grèce, deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en collision en pleine intervention sur un incendie de forêt.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Deux hélicoptères rentrent en collision
  • Vidéo : Un hélicoptère des pompiers remplit son seau dans une piscine
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 4/8/2026 11:37  Mis à jour: 4/8/2026 11:37
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87672
    Karma: 10096
     Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli...
     4 
    Triste drame en pleine mission. Respect aux équipages.
    Chrys77
    Posté le: 4/8/2026 13:02  Mis à jour: 4/8/2026 13:02
    #2
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 5136
    Karma: 3564
    En ligne !
     Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli...
     0 
    Ces pilotes réalisent des prouesses avec des conditions de vol épouvantables, c'est presque miraculeux qu'il n'y ait pas plus d'accidents.
    Nebinaf
    Posté le: 4/8/2026 18:50  Mis à jour: 4/8/2026 18:50
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1680
    Karma: 2886
     Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli...
     0 
    Oui c'est triste.
    C'est le genre de chose qui trouble ceux qui ont la foi.
    Et puis ça brouille la ligne éditoriale du site.
    Kamerz
    Posté le: 4/8/2026 21:48  Mis à jour: 4/8/2026 21:48
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 250
    Karma: 304
     Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli...
     0 
    C’est triste mais par quelles circonstances c’est possible ? Même en Grèce le ciel est assez grand
    n666eo
    Posté le: 6/8/2026 9:58  Mis à jour: 6/8/2026 9:58
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 474
    Karma: 581
     Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli...
     2 
    Citation :

    @Kamerz
    C’est triste mais par quelles circonstances c’est possible ? Même en Grèce le ciel est assez grand


    Le même principe qui rendait les collisions en vol en vol à voile trop fréquentes : la mission exige que tout le monde vole au même endroit.
    Il faut attaquer le feu le plus souvent possible en perdant le moins de temps possible. Donc, la trajectoire optimale pour une machine est unique, et toutes les machines du même type vont suivre la même.
    C'est pour cela qu'il y a normalement un "chef d'orchestre" pour les opérations de lutte incendie. Quelque chose a perturbé la partition, l'enquête est là pour comprendre quoi.
    Haut de page Haut  
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