

Vidéo : Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en collision en Grèce Posté par Bricci

En Grèce, deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en collision en pleine intervention sur un incendie de forêt.



Vidéo (22s) : Deux hélicoptères bombardiers d’eau se percutent





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Vidéo : Deux hélicoptères rentrent en collision Vidéo : Un hélicoptère des pompiers remplit son seau dans une piscine Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87672 Karma: 10096 Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli... Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli... 4 Triste drame en pleine mission. Respect aux équipages. Chrys77 J'aime glander ici Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 5136 Karma: 3564 En ligne ! Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli... Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli... 0 Ces pilotes réalisent des prouesses avec des conditions de vol épouvantables, c'est presque miraculeux qu'il n'y ait pas plus d'accidents. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1680 Karma: 2886 Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli... Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli... 0 Oui c'est triste.

C'est le genre de chose qui trouble ceux qui ont la foi.

Et puis ça brouille la ligne éditoriale du site. Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 250 Karma: 304 Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli... Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli... 0 C’est triste mais par quelles circonstances c’est possible ? Même en Grèce le ciel est assez grand n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 474 Karma: 581 Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli... Re: Deux hélicoptères bombardiers d’eau entrent en colli... 2

@Kamerz

C’est triste mais par quelles circonstances c’est possible ? Même en Grèce le ciel est assez grand



Le même principe qui rendait les collisions en vol en vol à voile trop fréquentes : la mission exige que tout le monde vole au même endroit.

Il faut attaquer le feu le plus souvent possible en perdant le moins de temps possible. Donc, la trajectoire optimale pour une machine est unique, et toutes les machines du même type vont suivre la même.

C'est pour cela qu'il y a normalement un "chef d'orchestre" pour les opérations de lutte incendie. Quelque chose a perturbé la partition, l'enquête est là pour comprendre quoi. Citation :Le même principe qui rendait les collisions en vol en vol à voile trop fréquentes : la mission exige que tout le monde vole au même endroit.Il faut attaquer le feu le plus souvent possible en perdant le moins de temps possible. Donc, la trajectoire optimale pour une machine est unique, et toutes les machines du même type vont suivre la même.C'est pour cela qu'il y a normalement un "chef d'orchestre" pour les opérations de lutte incendie. Quelque chose a perturbé la partition, l'enquête est là pour comprendre quoi. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.