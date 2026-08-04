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Vidéo : Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin

Posté par Koreus le 4/8/2026 12:01:11

vidéo renard biche faon attaque aide rescousse
La rencontre entre un renard et un jeune faon prend rapidement une tournure inattendue.


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Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

Top commentaires

Nebinaf
Posté le: 4/8/2026 18:58  Mis à jour: 5/8/2026 0:52
Je suis accro
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 7 
C'est le paradoxe de l'être occidental face à la prédation.
On est tous contents que la mère sauve son petit
Mais si on nous avait montré des images de renardeaux criant famine, on aurait tous espéré le retour de leur mère avec de la nourriture
myuk134679
Posté le: 4/8/2026 15:09  Mis à jour: 4/8/2026 15:09
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 5 
Citation :
Le faon se relève aussitôt et rejoint sa mère, saine et sauve.


Je suis content que la mère aille bien, j'ai eu peur pour elle

13 commentaires

Auteur Conversation
Loom-
Posté le: 4/8/2026 12:10  Mis à jour: 4/8/2026 12:10
#1
Je poste trop
Inscrit le: 24/4/2013
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 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 1 
Ils sont tout deux magnifiques.

(Façon et Renard)
p_bapt
Posté le: 4/8/2026 13:04  Mis à jour: 4/8/2026 13:04
#2
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 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 0 
On sait dans quel pays ça se passe @Koreus ?
myuk134679
Posté le: 4/8/2026 15:09  Mis à jour: 4/8/2026 15:09
#3
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Karma: 309
 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 5 
Citation :
Le faon se relève aussitôt et rejoint sa mère, saine et sauve.


Je suis content que la mère aille bien, j'ai eu peur pour elle
Crazy-13
Posté le: 4/8/2026 15:53  Mis à jour: 4/8/2026 15:53
#4
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 87672
Karma: 10096
 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 0 
Tout est bien qui fini bien:

😈
Koreus
Posté le: 4/8/2026 17:52  Mis à jour: 4/8/2026 17:52
#5
Membre Premium
Inscrit le: 3/7/2002
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En ligne !
 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 1 
@p_bapt Nope
Nebinaf
Posté le: 4/8/2026 18:58  Mis à jour: 5/8/2026 0:52
#6
Je suis accro
Inscrit le: 22/1/2014
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Karma: 2886
 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 7 
C'est le paradoxe de l'être occidental face à la prédation.
On est tous contents que la mère sauve son petit
Mais si on nous avait montré des images de renardeaux criant famine, on aurait tous espéré le retour de leur mère avec de la nourriture
Roronoa
Posté le: 4/8/2026 20:18  Mis à jour: 4/8/2026 20:18
#7
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Inscrit le: 23/10/2009
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 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 0 
Pour une fois qu'on a une vidéo sans musique horrible, je me dis qu'on aurait pu ajouter la musique du manège enchanté sur la première partie ^^
Kamerz
Posté le: 4/8/2026 21:54  Mis à jour: 4/8/2026 21:54
#8
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Karma: 304
 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 1 
Magnifique vidéo, un faon qui apprend, un renard qui sait à qui il peut s’attaquer et devant qui il doit fuire (j’ai vu une biche tuer un chien d’un coup de sabot),
Interfector
Posté le: 4/8/2026 22:44  Mis à jour: 4/8/2026 22:44
#9
Je masterise !
Inscrit le: 20/4/2014
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 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 2 
@Nebinaf Seule la viande en barquette sous cellophane permet de ne pas avoir à tuer d'animaux. Il faut donc installer des distributeurs de côtelettes dans les forets.
😂
Roronoa
Posté le: 4/8/2026 23:41  Mis à jour: 4/8/2026 23:41
#10
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Inscrit le: 23/10/2009
Envois: 206
Karma: 376
 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 0 
Citation :

@Interfector
@Nebinaf Seule la viande en barquette sous cellophane permet de ne pas avoir à tuer d'animaux. Il faut donc installer des distributeurs de côtelettes dans les forets.
😂

C'est pas faux
billyboy45
Posté le: 5/8/2026 6:06  Mis à jour: 5/8/2026 6:06
#11
Je suis accro
Inscrit le: 17/7/2008
Envois: 1266
Karma: 2164
 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 4 
@Roronoa Attendez c'est côtelettes que vous comprenez pas?
gigazman
Posté le: 6/8/2026 8:08  Mis à jour: 6/8/2026 8:09
#12
Je viens d'arriver
Inscrit le: 2/10/2007
Envois: 64
 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 1 
Je croyais qu’ils jouaient tous les deux au début… Sa mere avait l’air furax comment elle enfonce ces pattes au sol a chaque pas!
marcaflushhh
Posté le: 6/8/2026 9:17  Mis à jour: 6/8/2026 9:19
#13
Je suis accro
Inscrit le: 24/7/2017
Envois: 769
Karma: 1339
 Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
 0 
Il me semblait bien. Dans le vrai film, c'est la mère qui meure. Il doit s'agir d'une préquelle.

Le renard rencontre ensuite un chien dont il tombe amoureux. Et le faon devient prince de la forêt (qu'il abandonne lâchement à cause d'un feu).
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