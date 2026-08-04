Vidéo : Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin

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Loom-
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Posté le: 4/8/2026 12:10 Mis à jour: 4/8/2026 12:10
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Je poste trop
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
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Ils sont tout deux magnifiques.
(Façon et Renard)
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p_bapt
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Posté le: 4/8/2026 13:04 Mis à jour: 4/8/2026 13:04
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
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On sait dans quel pays ça se passe @Koreus ?
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myuk134679
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Posté le: 4/8/2026 15:09 Mis à jour: 4/8/2026 15:09
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
5
Citation :
Le faon se relève aussitôt et rejoint sa mère, saine et sauve.
Je suis content que la mère aille bien, j'ai eu peur pour elle
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Crazy-13
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Posté le: 4/8/2026 15:53 Mis à jour: 4/8/2026 15:53
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
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Tout est bien qui fini bien:
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Koreus
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Posté le: 4/8/2026 17:52 Mis à jour: 4/8/2026 17:52
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Membre Premium
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En ligne !
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
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@p_bapt Nope
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Nebinaf
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Posté le: 4/8/2026 18:58 Mis à jour: 5/8/2026 0:52
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Je suis accro
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
7
C'est le paradoxe de l'être occidental face à la prédation.
On est tous contents que la mère sauve son petit
Mais si on nous avait montré des images de renardeaux criant famine, on aurait tous espéré le retour de leur mère avec de la nourriture
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Roronoa
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Posté le: 4/8/2026 20:18 Mis à jour: 4/8/2026 20:18
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
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Pour une fois qu'on a une vidéo sans musique horrible, je me dis qu'on aurait pu ajouter la musique du manège enchanté sur la première partie ^^
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Kamerz
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Posté le: 4/8/2026 21:54 Mis à jour: 4/8/2026 21:54
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
1
Magnifique vidéo, un faon qui apprend, un renard qui sait à qui il peut s’attaquer et devant qui il doit fuire (j’ai vu une biche tuer un chien d’un coup de sabot),
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Interfector
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Posté le: 4/8/2026 22:44 Mis à jour: 4/8/2026 22:44
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Je masterise !
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
2
@Nebinaf
Seule la viande en barquette sous cellophane permet de ne pas avoir à tuer d'animaux. Il faut donc installer des distributeurs de côtelettes dans les forets.
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Roronoa
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Posté le: 4/8/2026 23:41 Mis à jour: 4/8/2026 23:41
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
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Citation :
@Interfector
@Nebinaf Seule la viande en barquette sous cellophane permet de ne pas avoir à tuer d'animaux. Il faut donc installer des distributeurs de côtelettes dans les forets.
C'est pas faux
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billyboy45
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Posté le: 5/8/2026 6:06 Mis à jour: 5/8/2026 6:06
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Je suis accro
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
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@Roronoa Attendez c'est côtelettes que vous comprenez pas?
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gigazman
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Posté le: 6/8/2026 8:08 Mis à jour: 6/8/2026 8:09
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 2/10/2007
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
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Je croyais qu’ils jouaient tous les deux au début… Sa mere avait l’air furax comment elle enfonce ces pattes au sol a chaque pas!
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marcaflushhh
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Posté le: 6/8/2026 9:17 Mis à jour: 6/8/2026 9:19
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Je suis accro
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Re: Un renard s’en prend à un jeune faon dans un jardin
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Il me semblait bien. Dans le vrai film, c'est la mère qui meure. Il doit s'agir d'une préquelle.
Le renard rencontre ensuite un chien dont il tombe amoureux. Et le faon devient prince de la forêt (qu'il abandonne lâchement à cause d'un feu).
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