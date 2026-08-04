

Vidéo : Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un trottoir à plus de 50 km/h Posté par Koreus

Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?



Vidéo (17s) : Rouler à plus de 50 km/h sur un trottoir à moto

Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 342 Karma: 459 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 24 Le compteur est surement plus calibré que son cerveau MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 3825 Karma: 6036 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 8 Double karma pour un crétin :

- Enfreindre le code de la route et être remis à sa place par une collision.

- Filmer sa connerie et la diffuser sur les réseaux sociaux pour prouver ses torts aux flics et aux assureurs. Sans compter que tout le monde va se foutre de sa gueule.



Ah, elle est belle la génération "Z" !

22 commentaires Auteur Conversation Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 342 Karma: 459 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 24 Le compteur est surement plus calibré que son cerveau MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 3825 Karma: 6036 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 8 Double karma pour un crétin :

- Enfreindre le code de la route et être remis à sa place par une collision.

- Filmer sa connerie et la diffuser sur les réseaux sociaux pour prouver ses torts aux flics et aux assureurs. Sans compter que tout le monde va se foutre de sa gueule.



Ah, elle est belle la génération "Z" ! Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1680 Karma: 2886 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 4 Certes... pas bien malin le pseudo cycliste...

Mais d'un autre coté, si le pick up avait mis son clignotant... Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 1021 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 4 @Nebinaf la vitesse, la trajectoire et les roues avant indiquent clairement qu'il allait tourner. C'est un jeune conducteur sans expérience qu'on voit la ! Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1544 Karma: 2080 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 2 Faire le con et ne pas savoir piloter une moto.

Quand je vois la durée du freinage, il n'a pas du faire beaucoup de leçon avant d'aller sur la route.

Il a du croire que c'était un vélo et qu'il fallait freiner de l'arrière. darky_mtp Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2011 Envois: 15 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 0 Quand on voit son compteur il a déjà ralenti et indique 39mph.

Je pense qu'on peut tabler sur un bon 45mph, soit 72 km/h. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87672 Karma: 10096 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 0 normalement ce sont des trottinettes qui font ça, et quand j'ai vu moto, j'ai passé la vitesse à 250km/h, ce qui j'avoue aurait été un peu excessif sur un trottoir. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 686 Karma: 3697 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 4 la collision est inévitable

Faut vite le dire ça ! De mon point de vue il est juste particulièrement mauvais conducteur avec son 2 roues, la collision me semblait parfaitement évitable Citation :Faut vite le dire ça ! De mon point de vue il est juste particulièrement mauvais conducteur avec son 2 roues, la collision me semblait parfaitement évitable TiTan91 Je suis accro Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 546 Karma: 569 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 1

@Gizmo091

Le compteur est surement plus calibré que son cerveau



Il est calibré sur son QI, on voit qu'il perd quelques neurones avec le choc. Citation :Il est calibré sur son QI, on voit qu'il perd quelques neurones avec le choc. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 1038 Karma: 1888 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 3 Cheh !

Un énorme n'importe quoi.

Accessoirement, ca m'énerve les gens qui roulent sur le trottoir plus rapidement qu'ils ne rouleraient sur la route. C'est franchement dangeureux par ailleurs, précisément parce qu'ils ne sont pas intégrés dans la circulation (d'où la collision d'ailleurs, sinon, il aurait pu simplement la doubler quand elle déboite) Lantiponner Membre Premium Inscrit le: 20/5/2026 Envois: 856 Karma: 713 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 1 Koreus

Citation : lorsqu’une voiture sort d’une allée et lui coupe la route.

C'est plutôt qu'une voiture quitte la voie principale pour tourner. L'IA semble avoir mal traduit "lane", je pense. Citation :C'est plutôt qu'une voiture quitte la voie principale pour tourner. L'IA semble avoir mal traduit "lane", je pense. FanfanLaTulipe Je suis accro Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 689 Karma: 390 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 1 Au moins on a tout de suite la réponse à la question posée sur Koreus dans ce genre de situation. ungeric Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2014 Envois: 24 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 1 En général, la vie te fait payer cash tes erreurs.

Il s’en sort plutôt bien car ça aurait pu être beaucoup plus grave vu son niveau de connerie. DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 478 Karma: 1689 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 1 C’est la faute de l’électro-motard. billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1266 Karma: 2164 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 1 Je n'excuse absolument pas le motard, qui en plus de rouler sur le trottoir, et trop vite, ne sais pas anticiper et freiner, MAIS quand même on en parle du mec en pickup qui déboite direct depuis la voie de gauche sans clignotant et sans vérifier son rétro etc? Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 20225 Karma: 13111 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 1

@MYRRZINN

Double karma pour un crétin :

- Enfreindre le code de la route et être remis à sa place par une collision.

- Filmer sa connerie et la diffuser sur les réseaux sociaux pour prouver ses torts aux flics et aux assureurs. Sans compter que tout le monde va se foutre de sa gueule.



Ah, elle est belle la génération "Z" !

et 3 :

- pas de protection pour les bras. Bien fait. Citation :et 3 :- pas de protection pour les bras. Bien fait. Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11260 Karma: 4819 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 0 J'aime bien le gars se relève regardant le mec en voiture , bah ouais tu as juste a fermé ta g*****. kéké , assume ta connerie. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 997 Karma: 2284 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 0 Ca servira au conducteur du pickup à mettre son cligno et regarder ses angles morts la prochaine fois. Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 468 Karma: 477 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 0 Mon cerveau a cru voir le clignotant car sur le continent américain, il ont de plus en plus le clignotant combiné aux feux arrières. Ce que je ne trouve pas des plus clair comme ergonomie. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1998 Karma: 4049 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 1 @billyboy45



Les rétros n'auraient pas changé quelque chose, le clignotant peut-être mais vu la vitesse du motard...



Il tourne à droite donc ne coupe pas la route, t'es pas censé traverser une route d'un trottoir à l'autre sans ralentir et contrôler, surtout aux US où tout te rappelle que le mode de déplacement par défaut c'est la bagnole. Bouroski Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 2390 Karma: 1570 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 0

@ThomGamer

@billyboy45



Les rétros n'auraient pas changé quelque chose, le clignotant peut-être mais vu la vitesse du motard...



Il tourne à droite donc ne coupe pas la route, t'es pas censé traverser une route d'un trottoir à l'autre sans ralentir et contrôler, surtout aux US où tout te rappelle que le mode de déplacement par défaut c'est la bagnole.

C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler quand on tourne, justement à cause des abrutis de motards qui roulent là où ils ne devraient pas rouler. Et pas qu'eux bein sûr... Citation :C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler quand on tourne, justement à cause des abrutis de motards qui roulent là où ils ne devraient pas rouler. Et pas qu'eux bein sûr... billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1266 Karma: 2164 Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro... 0 @ThomGamer alors, il ne tourne pas vraiment dans une rue, il rentre dans une sorte de parking, il n'y a pas de passage piéton, on voit bien le tracé du trottoir qui continue, même s'il est aplatit, donc si, techniquement c'est le pickup qui coupe la route. ET, en plus comme je disais, il ne tourne pas proprement depuis la voie de droite, il arrive en trombe depuis la voie de gauche, traverse la voie de droite et s'engage direct dans le parking, au lieu de faire ça en 2 étapes. Je connais pas le code aux US mais il me semble quand même que c'est interdit dans la plupart des pays ça, SURTOUT sans clignotant!



Du coup du point de vue du motard, il pensait surement que le mec changeait juste de voie, il était difficile d'anticiper que le mec allait continuer à tourner sans s'arrêter!



Encore une fois, je n'excuse pas le motard, il commet une infraction bien plus grave, mais voilà quoi:x Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.