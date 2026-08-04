Vidéo : Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un trottoir à plus de 50 km/h

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Gizmo091
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Posté le: 4/8/2026 18:47 Mis à jour: 4/8/2026 18:47
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Je m'installe
Inscrit le: 18/2/2008
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
24
Le compteur est surement plus calibré que son cerveau
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MYRRZINN
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Posté le: 4/8/2026 18:50 Mis à jour: 4/8/2026 18:50
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Je masterise !
Inscrit le: 9/1/2019
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Karma: 6036
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
8
Double karma pour un crétin :
- Enfreindre le code de la route et être remis à sa place par une collision.
- Filmer sa connerie et la diffuser sur les réseaux sociaux pour prouver ses torts aux flics et aux assureurs. Sans compter que tout le monde va se foutre de sa gueule.
Ah, elle est belle la génération "Z" !
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Nebinaf
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Posté le: 4/8/2026 19:04 Mis à jour: 4/8/2026 19:06
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Je suis accro
Inscrit le: 22/1/2014
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
4
Certes... pas bien malin le pseudo cycliste...
Mais d'un autre coté, si le pick up avait mis son clignotant...
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Anatole67
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Posté le: 4/8/2026 19:13 Mis à jour: 4/8/2026 19:13
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Je suis accro
Inscrit le: 24/9/2009
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
4
@Nebinaf la vitesse, la trajectoire et les roues avant indiquent clairement qu'il allait tourner. C'est un jeune conducteur sans expérience qu'on voit la !
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Hebus25
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Posté le: 4/8/2026 19:24 Mis à jour: 4/8/2026 19:24
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Je suis accro
Inscrit le: 30/1/2008
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
2
Faire le con et ne pas savoir piloter une moto.
Quand je vois la durée du freinage, il n'a pas du faire beaucoup de leçon avant d'aller sur la route.
Il a du croire que c'était un vélo et qu'il fallait freiner de l'arrière.
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darky_mtp
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Posté le: 4/8/2026 19:27 Mis à jour: 4/8/2026 19:27
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 6/1/2011
Envois: 15
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
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Quand on voit son compteur il a déjà ralenti et indique 39mph.
Je pense qu'on peut tabler sur un bon 45mph, soit 72 km/h.
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Crazy-13
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Posté le: 4/8/2026 19:59 Mis à jour: 4/8/2026 19:59
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
0
normalement ce sont des trottinettes qui font ça, et quand j'ai vu moto, j'ai passé la vitesse à 250km/h, ce qui j'avoue aurait été un peu excessif sur un trottoir.
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Mopimoi
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Posté le: 4/8/2026 20:27 Mis à jour: 4/8/2026 20:27
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Je suis accro
Inscrit le: 10/2/2010
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
4
Citation :
la collision est inévitable
Faut vite le dire ça ! De mon point de vue il est juste particulièrement mauvais conducteur avec son 2 roues, la collision me semblait parfaitement évitable
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TiTan91
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Posté le: 4/8/2026 20:34 Mis à jour: 4/8/2026 20:34
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Je suis accro
Inscrit le: 22/5/2005
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
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Citation :
@Gizmo091
Le compteur est surement plus calibré que son cerveau
Il est calibré sur son QI, on voit qu'il perd quelques neurones avec le choc.
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Wiiip
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Posté le: 4/8/2026 20:53 Mis à jour: 4/8/2026 20:53
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Je suis accro
Inscrit le: 31/7/2007
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Karma: 1888
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
3
Cheh !
Un énorme n'importe quoi.
Accessoirement, ca m'énerve les gens qui roulent sur le trottoir plus rapidement qu'ils ne rouleraient sur la route. C'est franchement dangeureux par ailleurs, précisément parce qu'ils ne sont pas intégrés dans la circulation (d'où la collision d'ailleurs, sinon, il aurait pu simplement la doubler quand elle déboite)
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Lantiponner
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Posté le: 4/8/2026 21:09 Mis à jour: 4/8/2026 21:09
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Membre Premium
Inscrit le: 20/5/2026
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Karma: 713
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
1
@Koreus
Citation :
lorsqu’une voiture sort d’une allée et lui coupe la route.
C'est plutôt qu'une voiture quitte la voie principale pour tourner. L'IA semble avoir mal traduit "lane", je pense.
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FanfanLaTulipe
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Posté le: 4/8/2026 21:14 Mis à jour: 4/8/2026 21:14
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Je suis accro
Inscrit le: 18/8/2017
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
1
Au moins on a tout de suite la réponse à la question posée sur Koreus dans ce genre de situation.
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ungeric
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Posté le: 4/8/2026 23:58 Mis à jour: 4/8/2026 23:58
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 8/11/2014
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
1
En général, la vie te fait payer cash tes erreurs.
Il s’en sort plutôt bien car ça aurait pu être beaucoup plus grave vu son niveau de connerie.
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DanyTheGod
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Posté le: 5/8/2026 0:57 Mis à jour: 5/8/2026 0:57
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Je m'installe
Inscrit le: 9/9/2013
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Karma: 1689
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
1
C’est la faute de l’électro-motard.
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billyboy45
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Posté le: 5/8/2026 2:09 Mis à jour: 5/8/2026 2:09
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Je suis accro
Inscrit le: 17/7/2008
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Karma: 2164
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
1
Je n'excuse absolument pas le motard, qui en plus de rouler sur le trottoir, et trop vite, ne sais pas anticiper et freiner, MAIS quand même on en parle du mec en pickup qui déboite direct depuis la voie de gauche sans clignotant et sans vérifier son rétro etc?
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Baba-Yaga
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Posté le: 5/8/2026 10:34 Mis à jour: 5/8/2026 10:34
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Membre Premium
Inscrit le: 10/7/2016
Envois: 20225
Karma: 13111
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
1
Citation :
@MYRRZINN
Double karma pour un crétin :
- Enfreindre le code de la route et être remis à sa place par une collision.
- Filmer sa connerie et la diffuser sur les réseaux sociaux pour prouver ses torts aux flics et aux assureurs. Sans compter que tout le monde va se foutre de sa gueule.
Ah, elle est belle la génération "Z" !
et 3 :
- pas de protection pour les bras. Bien fait.
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Loom-
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Posté le: 5/8/2026 12:13 Mis à jour: 5/8/2026 12:13
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Je poste trop
Inscrit le: 24/4/2013
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
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J'aime bien le gars se relève regardant le mec en voiture , bah ouais tu as juste a fermé ta g*****. kéké , assume ta connerie.
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nakag
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Posté le: 5/8/2026 17:35 Mis à jour: 5/8/2026 17:35
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Je suis accro
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
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Ca servira au conducteur du pickup à mettre son cligno et regarder ses angles morts la prochaine fois.
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Dudujones
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Posté le: 5/8/2026 19:04 Mis à jour: 5/8/2026 19:04
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Je m'installe
Inscrit le: 12/12/2004
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
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Mon cerveau a cru voir le clignotant car sur le continent américain, il ont de plus en plus le clignotant combiné aux feux arrières. Ce que je ne trouve pas des plus clair comme ergonomie.
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ThomGamer
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Posté le: 6/8/2026 19:08 Mis à jour: 6/8/2026 19:08
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Je suis accro
Inscrit le: 5/9/2006
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
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@billyboy45
Les rétros n'auraient pas changé quelque chose, le clignotant peut-être mais vu la vitesse du motard...
Il tourne à droite donc ne coupe pas la route, t'es pas censé traverser une route d'un trottoir à l'autre sans ralentir et contrôler, surtout aux US où tout te rappelle que le mode de déplacement par défaut c'est la bagnole.
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Bouroski
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Posté le: 7/8/2026 6:43 Mis à jour: 7/8/2026 6:43
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Je masterise !
Inscrit le: 23/10/2016
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Karma: 1570
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
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Citation :
@ThomGamer
@billyboy45
Les rétros n'auraient pas changé quelque chose, le clignotant peut-être mais vu la vitesse du motard...
Il tourne à droite donc ne coupe pas la route, t'es pas censé traverser une route d'un trottoir à l'autre sans ralentir et contrôler, surtout aux US où tout te rappelle que le mode de déplacement par défaut c'est la bagnole.
C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler quand on tourne, justement à cause des abrutis de motards qui roulent là où ils ne devraient pas rouler. Et pas qu'eux bein sûr...
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billyboy45
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Posté le: 7/8/2026 10:41 Mis à jour: 7/8/2026 10:44
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Je suis accro
Inscrit le: 17/7/2008
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Re: Il fait de la moto électrique tout-terrain sur un tro...
0
@ThomGamer alors, il ne tourne pas vraiment dans une rue, il rentre dans une sorte de parking, il n'y a pas de passage piéton, on voit bien le tracé du trottoir qui continue, même s'il est aplatit, donc si, techniquement c'est le pickup qui coupe la route. ET, en plus comme je disais, il ne tourne pas proprement depuis la voie de droite, il arrive en trombe depuis la voie de gauche, traverse la voie de droite et s'engage direct dans le parking, au lieu de faire ça en 2 étapes. Je connais pas le code aux US mais il me semble quand même que c'est interdit dans la plupart des pays ça, SURTOUT sans clignotant!
Du coup du point de vue du motard, il pensait surement que le mec changeait juste de voie, il était difficile d'anticiper que le mec allait continuer à tourner sans s'arrêter!
Encore une fois, je n'excuse pas le motard, il commet une infraction bien plus grave, mais voilà quoi:x
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