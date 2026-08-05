

Vidéo : Un camion arrache une barre de limitation de hauteur qui transperce une voiture Posté par Asmodee88

Un camion percute un portique de limitation de hauteur et projette une barre métallique qui transperce une voiture en circulation.



Vidéo (43s) : Destination finale en Chine





Sur le même sujet :

Vidéo : Un camion-benne passe sous un pont trop bas Vidéo : Camions vs Pont Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 1243 Karma: 1199 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 10





Après ça, c'est le minimum que tu dois brûler... Après ça, c'est le minimum que tu dois brûler...

18 commentaires Auteur Conversation JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 1243 Karma: 1199 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 10





Après ça, c'est le minimum que tu dois brûler... Après ça, c'est le minimum que tu dois brûler... Tempo123 Je suis accro Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 531 Karma: 1809 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 2 C'est passez à ça de sa mère ! Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 235 Karma: 710 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 1



Un éclat dans votre pare brise ? Coyote Je m'installe Inscrit le: 23/7/2004 Envois: 256 Karma: 128 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 1 On se tape des barres sur Koreus ! JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 1243 Karma: 1199 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 1 Tempo123



J'ai la réf !



J'ai la réf ! Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 250 Karma: 304 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 0



S’il avait été dans le viseur du gouvernent, le conducteur de la voiture aurait lui été accusé de tentative de meurtre de son passager avec préméditation et condamné « L’enquête de la police a conclu que le chauffeur du camion était entièrement responsable de l’accident. Il avait ignoré les panneaux interdisant l’accès aux poids lourds ainsi que la limitation de hauteur. Il devra prendre en charge les dommages causés à la voiture et aux infrastructures, en plus des sanctions liées aux infractions commises »S’il avait été dans le viseur du gouvernent, le conducteur de la voiture aurait lui été accusé de tentative de meurtre de son passager avec préméditation et condamné Roulegalette Je viens d'arriver Inscrit le: 14/5/2020 Envois: 22 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 1 Comme quoi! C’est vraiment pas solide, les voitures chinoises.. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3134 Karma: 8554 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 2 c'est tiré de quel destination final ? totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 78 Karma: 165 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 2 @Kamerz Nissan c'est chinois ? Première nouvelle. Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 206 Karma: 376 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 1

@totolasticot

@Kamerz Nissan c'est chinois ? Première nouvelle.

T'as raté le 2nd degré et ton tag XD Citation :T'as raté le 2nd degré et ton tag XD corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1792 Karma: 5200 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 1 Par miracle, le conducteur de la voiture était seul à bord

C'est pas un miracle puisque c'est le cas le plus fréquent.

84 % des automobilistes circulent seuls dans leur voiture, c'est d'ailleurs un problème. Citation :C'est pas un miracle puisque c'est le cas le plus fréquent.84 % des automobilistes circulent seuls dans leur voiture, c'est d'ailleurs un problème. Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2283 Karma: 851 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 0 corent2 : "84 % des automobilistes circulent seuls dans leur voiture, c'est d'ailleurs un problème."



C'est d'autant plus vrai qu'avec les progrès actuels, la voiture qui a envie d'aller faire un tour devrait pouvoir se passer de conducteur.



C'est d'autant plus vrai qu'avec les progrès actuels, la voiture qui a envie d'aller faire un tour devrait pouvoir se passer de conducteur. Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2283 Karma: 851 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 0 @corent2 : "84 % des automobilistes circulent seuls dans leur voiture, c'est d'ailleurs un problème."



C'est d'autant plus vrai qu'avec les progrès actuels, la voiture qui a envie d'aller faire un tour devrait pouvoir se passer de conducteur.



:)) Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87673 Karma: 10097 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 2 jusqu'à ce que l'on voit la dernière photo, je trouvais que ça allait niveau dégât, en vrai c'est impressionnant comment c'est rentré comme dans du beurre dans cette voiture. Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 250 Karma: 304 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 0 @totolasticot



Tu portes bien le nom de ton pseudo, dis-moi où et quand j’ai insinué ça ? myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 235 Karma: 309 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 1

@Olivere

Un éclat dans votre pare brise ?







C'est pas plus gros qu'une pièce de 2 euros? Citation :C'est pas plus gros qu'une pièce de 2 euros? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3922 Karma: 1324 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 0

@Kamerz

« L’enquête de la police a conclu que le chauffeur du camion était entièrement responsable de l’accident. Il avait ignoré les panneaux interdisant l’accès aux poids lourds ainsi que la limitation de hauteur. Il devra prendre en charge les dommages causés à la voiture et aux infrastructures, en plus des sanctions liées aux infractions commises »



S’il avait été dans le viseur du gouvernent, le conducteur de la voiture aurait lui été accusé de tentative de meurtre de son passager avec préméditation et condamné :)

C'est du troll ou de l'ignorance ? Citation :C'est du troll ou de l'ignorance ? DonPalmipadre Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2024 Envois: 58 Karma: 171 Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ... 0 @JackVance C'est même l'usine de cierges toute entière qu'il faut cramer là Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.