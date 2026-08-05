Vidéo : Un camion arrache une barre de limitation de hauteur qui transperce une voiture

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JackVance
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Posté le: 5/8/2026 11:43 Mis à jour: 5/8/2026 11:43
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Je suis accro
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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Après ça, c'est le minimum que tu dois brûler...
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Tempo123
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Posté le: 5/8/2026 12:11 Mis à jour: 5/8/2026 12:11
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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C'est passez à ça de sa mère !
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Olivere
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Posté le: 5/8/2026 13:32 Mis à jour: 5/8/2026 13:32
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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Un éclat dans votre pare brise ?
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Coyote
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Posté le: 5/8/2026 13:47 Mis à jour: 5/8/2026 13:47
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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On se tape des barres sur Koreus !
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JackVance
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Posté le: 5/8/2026 14:12 Mis à jour: 5/8/2026 14:12
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Je suis accro
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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@Tempo123
J'ai la réf !
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Kamerz
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Posté le: 5/8/2026 14:15 Mis à jour: 5/8/2026 14:15
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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« L’enquête de la police a conclu que le chauffeur du camion était entièrement responsable de l’accident. Il avait ignoré les panneaux interdisant l’accès aux poids lourds ainsi que la limitation de hauteur. Il devra prendre en charge les dommages causés à la voiture et aux infrastructures, en plus des sanctions liées aux infractions commises »
S’il avait été dans le viseur du gouvernent, le conducteur de la voiture aurait lui été accusé de tentative de meurtre de son passager avec préméditation et condamné
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Roulegalette
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Posté le: 5/8/2026 14:16 Mis à jour: 5/8/2026 14:16
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Je viens d'arriver
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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Comme quoi! C’est vraiment pas solide, les voitures chinoises..
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dtclulu
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Posté le: 5/8/2026 14:58 Mis à jour: 5/8/2026 14:58
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Je masterise !
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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c'est tiré de quel destination final ?
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totolasticot
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Posté le: 5/8/2026 15:11 Mis à jour: 5/8/2026 15:11
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Je viens d'arriver
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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@Kamerz Nissan c'est chinois ? Première nouvelle.
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Roronoa
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Posté le: 5/8/2026 16:13 Mis à jour: 5/8/2026 16:13
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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Citation :
@totolasticot
@Kamerz Nissan c'est chinois ? Première nouvelle.
T'as raté le 2nd degré et ton tag XD
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corent2
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Posté le: 5/8/2026 16:14 Mis à jour: 5/8/2026 16:14
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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Citation :
Par miracle, le conducteur de la voiture était seul à bord
C'est pas un miracle puisque c'est le cas le plus fréquent.
84 % des automobilistes circulent seuls dans leur voiture, c'est d'ailleurs un problème.
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Vigyland
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Posté le: 5/8/2026 18:36 Mis à jour: 5/8/2026 18:36
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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@corent2
: "84 % des automobilistes circulent seuls dans leur voiture, c'est d'ailleurs un problème."
C'est d'autant plus vrai qu'avec les progrès actuels, la voiture qui a envie d'aller faire un tour devrait pouvoir se passer de conducteur.
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Vigyland
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Posté le: 5/8/2026 18:37 Mis à jour: 5/8/2026 18:38
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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@corent2 : "84 % des automobilistes circulent seuls dans leur voiture, c'est d'ailleurs un problème."
C'est d'autant plus vrai qu'avec les progrès actuels, la voiture qui a envie d'aller faire un tour devrait pouvoir se passer de conducteur.
:))
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Crazy-13
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Posté le: 5/8/2026 21:16 Mis à jour: 5/8/2026 21:16
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Je poste trop
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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jusqu'à ce que l'on voit la dernière photo, je trouvais que ça allait niveau dégât, en vrai c'est impressionnant comment c'est rentré comme dans du beurre dans cette voiture.
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Kamerz
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Posté le: 6/8/2026 9:58 Mis à jour: 6/8/2026 9:58
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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@totolasticot
Tu portes bien le nom de ton pseudo, dis-moi où et quand j’ai insinué ça ?
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myuk134679
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Posté le: 6/8/2026 10:30 Mis à jour: 6/8/2026 10:30
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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Citation :
@Olivere
Un éclat dans votre pare brise ?
C'est pas plus gros qu'une pièce de 2 euros?
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poiuytreza525
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Posté le: 6/8/2026 19:22 Mis à jour: 6/8/2026 19:22
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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Citation :
@Kamerz
« L’enquête de la police a conclu que le chauffeur du camion était entièrement responsable de l’accident. Il avait ignoré les panneaux interdisant l’accès aux poids lourds ainsi que la limitation de hauteur. Il devra prendre en charge les dommages causés à la voiture et aux infrastructures, en plus des sanctions liées aux infractions commises »
S’il avait été dans le viseur du gouvernent, le conducteur de la voiture aurait lui été accusé de tentative de meurtre de son passager avec préméditation et condamné :)
C'est du troll ou de l'ignorance ?
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DonPalmipadre
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Posté le: 7/8/2026 17:05 Mis à jour: 7/8/2026 17:05
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Je viens d'arriver
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Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
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@JackVance C'est même l'usine de cierges toute entière qu'il faut cramer là
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