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Vidéo : Un camion arrache une barre de limitation de hauteur qui transperce une voiture

Posté par Asmodee88 le 5/8/2026 11:36:49

vidéo camion barre voiture pare-brise accident limitation
Un camion percute un portique de limitation de hauteur et projette une barre métallique qui transperce une voiture en circulation.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un camion-benne passe sous un pont trop bas
  • Vidéo : Camions vs Pont
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    JackVance
    Posté le: 5/8/2026 11:43  Mis à jour: 5/8/2026 11:43
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
    Envois: 1243
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    Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     10 



    Après ça, c'est le minimum que tu dois brûler...

    18 commentaires

    Auteur Conversation
    JackVance
    Posté le: 5/8/2026 11:43  Mis à jour: 5/8/2026 11:43
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
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     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     10 



    Après ça, c'est le minimum que tu dois brûler...
    Tempo123
    Posté le: 5/8/2026 12:11  Mis à jour: 5/8/2026 12:11
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 7/9/2020
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     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     2 
    C'est passez à ça de sa mère !
    Olivere
    Posté le: 5/8/2026 13:32  Mis à jour: 5/8/2026 13:32
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 20/2/2015
    Envois: 235
    Karma: 710
     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     1 
    Un éclat dans votre pare brise ?
    Coyote
    Posté le: 5/8/2026 13:47  Mis à jour: 5/8/2026 13:47
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/7/2004
    Envois: 256
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     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     1 
    On se tape des barres sur Koreus ! 😃
    JackVance
    Posté le: 5/8/2026 14:12  Mis à jour: 5/8/2026 14:12
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
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    Karma: 1199
     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     1 
    @Tempo123

    J'ai la réf !
    Kamerz
    Posté le: 5/8/2026 14:15  Mis à jour: 5/8/2026 14:15
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 250
    Karma: 304
     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     0 
    « L’enquête de la police a conclu que le chauffeur du camion était entièrement responsable de l’accident. Il avait ignoré les panneaux interdisant l’accès aux poids lourds ainsi que la limitation de hauteur. Il devra prendre en charge les dommages causés à la voiture et aux infrastructures, en plus des sanctions liées aux infractions commises »

    S’il avait été dans le viseur du gouvernent, le conducteur de la voiture aurait lui été accusé de tentative de meurtre de son passager avec préméditation et condamné 🙂
    Roulegalette
    Posté le: 5/8/2026 14:16  Mis à jour: 5/8/2026 14:16
    #7
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 14/5/2020
    Envois: 22
     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     1 
    Comme quoi! C’est vraiment pas solide, les voitures chinoises..
    dtclulu
    Posté le: 5/8/2026 14:58  Mis à jour: 5/8/2026 14:58
    #8
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/12/2014
    Envois: 3134
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     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     2 
    c'est tiré de quel destination final ?
    totolasticot
    Posté le: 5/8/2026 15:11  Mis à jour: 5/8/2026 15:11
    #9
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 28/12/2018
    Envois: 78
    Karma: 165
     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     2 
    @Kamerz Nissan c'est chinois ? Première nouvelle.
    Roronoa
    Posté le: 5/8/2026 16:13  Mis à jour: 5/8/2026 16:13
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 206
    Karma: 376
     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     1 
    Citation :

    @totolasticot
    @Kamerz Nissan c'est chinois ? Première nouvelle.

    T'as raté le 2nd degré et ton tag XD
    corent2
    Posté le: 5/8/2026 16:14  Mis à jour: 5/8/2026 16:14
    #11
    Je suis accro
    Inscrit le: 29/10/2013
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    Karma: 5200
     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     1 
    Citation :
    Par miracle, le conducteur de la voiture était seul à bord

    C'est pas un miracle puisque c'est le cas le plus fréquent.
    84 % des automobilistes circulent seuls dans leur voiture, c'est d'ailleurs un problème.
    Vigyland
    Posté le: 5/8/2026 18:36  Mis à jour: 5/8/2026 18:36
    #12
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2283
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     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     0 
    @corent2 : "84 % des automobilistes circulent seuls dans leur voiture, c'est d'ailleurs un problème."

    C'est d'autant plus vrai qu'avec les progrès actuels, la voiture qui a envie d'aller faire un tour devrait pouvoir se passer de conducteur.

    😉
    Vigyland
    Posté le: 5/8/2026 18:37  Mis à jour: 5/8/2026 18:38
    #13
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2283
    Karma: 851
     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     0 
    @corent2 : "84 % des automobilistes circulent seuls dans leur voiture, c'est d'ailleurs un problème."

    C'est d'autant plus vrai qu'avec les progrès actuels, la voiture qui a envie d'aller faire un tour devrait pouvoir se passer de conducteur.

    :))
    Crazy-13
    Posté le: 5/8/2026 21:16  Mis à jour: 5/8/2026 21:16
    #14
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87673
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     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     2 
    jusqu'à ce que l'on voit la dernière photo, je trouvais que ça allait niveau dégât, en vrai c'est impressionnant comment c'est rentré comme dans du beurre dans cette voiture. 😱
    Kamerz
    Posté le: 6/8/2026 9:58  Mis à jour: 6/8/2026 9:58
    #15
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    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 250
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     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     0 
    @totolasticot

    Tu portes bien le nom de ton pseudo, dis-moi où et quand j’ai insinué ça ?
    myuk134679
    Posté le: 6/8/2026 10:30  Mis à jour: 6/8/2026 10:30
    #16
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 235
    Karma: 309
     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     1 
    Citation :

    @Olivere
    Un éclat dans votre pare brise ?



    C'est pas plus gros qu'une pièce de 2 euros?
    poiuytreza525
    Posté le: 6/8/2026 19:22  Mis à jour: 6/8/2026 19:22
    #17
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
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     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     0 
    Citation :

    @Kamerz
    « L’enquête de la police a conclu que le chauffeur du camion était entièrement responsable de l’accident. Il avait ignoré les panneaux interdisant l’accès aux poids lourds ainsi que la limitation de hauteur. Il devra prendre en charge les dommages causés à la voiture et aux infrastructures, en plus des sanctions liées aux infractions commises »

    S’il avait été dans le viseur du gouvernent, le conducteur de la voiture aurait lui été accusé de tentative de meurtre de son passager avec préméditation et condamné :)

    C'est du troll ou de l'ignorance ?
    DonPalmipadre
    Posté le: 7/8/2026 17:05  Mis à jour: 7/8/2026 17:05
    #18
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/3/2024
    Envois: 58
    Karma: 171
     Re: Un camion arrache une barre de limitation de hauteur ...
     0 
    @JackVance C'est même l'usine de cierges toute entière qu'il faut cramer là
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