Des actrices et cascadeuses s'échangent des coups via leurs caméras

Dans cette vidéo intitulée « Boss Bitch Fight Challenge », des actrices et cascadeuses, comme Zoë Bell, Cameron Diaz, Margot Robbie, Drew Barrymore ou Scarlett Johansson, s'échangent des coups via leurs caméras pendant le confinement. Une vidéo inspirée par le CUCchallenge des coachs et élèves du Campus Univers Cascades.

actrice camera cascadeuse confinement coup