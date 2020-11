Une ancienne ballerine atteinte d'Alzheimer écoute le Lac des Cygnes

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Une ancienne danseuse étoile atteinte d'Alzheimer se souvient de la chorégraphie du Lac des Cygnes en l'écoutant. Cette vidéo touchante a été réalisée par l'association espagnole Música para Despertar. En 2019, ils sont allés à la rencontre de Marta C. González, atteinte d'Alzheimer et ancienne première danseuse à New York en 1960. Casque sur la tête, elle écoute la musique le « Lac des Cygnes » de Tchaikovski. Assise sur un fauteuil roulant et malgré la maladie, la femme semble emportée par la musique et essaie de refaire la chorégraphie avec ses bras. La vidéo a été publiée récemment pour rendre hommage à Marta C. González, aujourd'hui décédée.

alzheimer choregraphie femme maladie musique