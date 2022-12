S'amuser avec la gravité

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Un homme s'amuse avec la gravité sur un objet inventé par Bastien Dausse. Attaché à l'objet au niveau de la ceinture, il fait des acrobaties, saute en l'air et retombe doucement donnant l'impression d'évoluer dans un environnement avec une gravité faible. Bastien Dausse, ancien étudiant de l’Académie Fratellini, est aujourd'hui à la tête de sa propre troupe – la Compagnie Barks. L'artiste aime bousculer les lois de la physique et défier la gravité. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire en inventant ce drôle d'objet qu'il utilise dans ses spectacles.

art gravite invention