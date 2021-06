Ã€ 83 ans, AndrÃ© raconte sa vie de globe-trotter

À 83 ans, André raconte sa vie de globe-trotter

André, 83 ans, raconte sa vie de globe-trotter. Il a visité 215 pays et territoires, parcouru 400 000 km autour du monde en stop, le tout avec 1 dollar par jour. Si André a pris la décision de faire ce tour du monde, c’est avant tout pour répondre à des questions qu’il se posait, découvrir et mieux comprendre les humains. « La Terre n’est qu’un seul pays et tous les hommes en sont ses citoyens », conclue-t-il dans ce documentaire réalisé par Brut.

