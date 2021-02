Un âne heureux

Au refuge Longhopes Donkey Shelter dans le Colorado aux Etats-Unis, l'âne Kia est dans les bras d'une femme qui le caresse et lui fait des bisous. L'âne semble complètement détendu et heureux. La vidéo a été postée par l'utilisatrice TikTok For the love of ASS (@fortheloveofass), pour l'amour des ânes en français. Ass a une double signification en anglais : cul ou âne.

ane bisou caresse heureux mignon