Comment les pays mènent leurs guerres

10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées respectives et de leurs modes de combat. « How Countries Fight Their Wars » (Comment les pays mènent leurs guerres) est un court-métrage d'animation néerlandais réalisé par Mitsi Studio.

animation armee guerre mitsi pays stereotype