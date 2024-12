Atterrissage à Paro d'un A319 (Vue du cockpit)

Vivez comme si vous y étiez, l'atterrissage d'un A319 sur l'aéroport le plus dangereux du monde, celui de Paro au Bhoutan. La vidéo a été filmée par une GoPro dans le cockpit. L’aéroport de Paro est souvent cité comme l’un des aéroports les plus dangereux du monde. Plusieurs facteurs contribuent à cette réputation : Environnement Montagneux: L’aéroport est situé à une altitude de 2 235 mètres et est entouré de montagnes atteignant jusqu’à 5 500 mètres. Cela rend l’approche et l’atterrissage extrêmement difficiles, car les pilotes ne peuvent voir la piste qu’au dernier moment après avoir navigué à travers les vallées. Piste Courte et Étroit: La piste de Paro mesure seulement 2 000 mètres de long et 30 mètres de large, ce qui est considérablement plus petit que les standards internationaux habituels. Cela limite les marges d’erreur pour les atterrissages et les décollages. Conditions Météorologiques: Les conditions météorologiques à Paro peuvent être imprévisibles, avec des vents forts et des turbulences fréquentes, ce qui complique encore plus les manœuvres d’atterrissage et de décollage. Exigences pour les Pilotes: En raison de ces défis, seuls un nombre limité de pilotes sont certifiés pour atterrir à Paro. Ces pilotes doivent avoir une formation spéciale pour effectuer des atterrissages manuels sans assistance radar. Dans la vidéo, on peut voir l'avion naviguer dans l'étroite vallée entourée de pics himalayens imposants. Le pilote exécute les virages et les manœuvres précises nécessaires à un atterrissage réussi sur cette courte piste de haute altitude

aeroport atterrissage cockpit dangereux paro vue