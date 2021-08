Une automobiliste bloquée sur un passage à niveau (Suisse)

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le 16 janvier 2019 à Uster en Suisse, une automobiliste s'est retrouvée bloquée entre les deux barrières d'un passage à niveau. La femme est sortie de son véhicule et semblait désemparée. Un passant a tenté de lui venir en aide en montant dans sa voiture et en essayant de la dégager des voies, mais sans succès. Un train est arrivé quelques secondes plus tard et a percuté le véhicule, heureusement sans gravité. L’homme n'a été que légèrement blessé. La conductrice de 68 ans a expliqué ne pas avoir vu les signaux lumineux, car sa concentration était focalisée sur un cycliste. Elle a été condamnée et devra payer une amende de 1500 francs suisses (plus 800 francs de frais de procédures) et à 150 jours-amendes de 50 francs suisses avec sursis. L'homme qui lui est venu en aide a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique et n'a pas pu travailler pendant plusieurs mois.

barriere bloque niveau passage suisse train voiture