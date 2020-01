Décollage stressant

Vendredi 3 janvier 2020 à l'aéroport de Montréal, un avion de la compagnie Air Canada a perdu une roue au moment de décoller. La scène a été filmée par un passager et publiée sur Twitter (@caf_tom). L'appareil qui transportait 49 passagers et 3 membres d'équipage a été obligé de faire demi-tour et a atterri sans incident.