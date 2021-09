Un avion vole dans un tunnel

Samedi 4 août 2021 à Istanbul, en Turquie, le pilote italien Dario Costa a volé à l'intérieur d'un tunnel d’autoroute à la vitesse de 245 km/h aux commandes d'un avion de voltige Zivko Edge 540. Un véritable exploit qui a nécessité une équipe de 40 personnes, des entraînements spécifiques à ce type de vol et plus d’un an de préparation.

