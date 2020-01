Des avocats jettent leur robe devant leur ministre (Caen)

Mercredi 8 janvier 2020, la ministre de la Justice Justice Nicole Belloubet s'est rendue au palais de justice de Caen pour présenter la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance. À cette occasion, des avocats en grève depuis lundi ont jeté leur robe devant leur ministre pour protester contre la réforme des retraites. Ils souhaitent garder leur caisse de retraite autonome et s’inquiètent d’un possible doublement de leurs cotisations.

