Backflip catch au baseball

Pendant un match de baseball, le joueur RobertAnthony Cruz de l'équipe Savannah Bananas a réussi à attraper la balle en vol en réalisant un backflip. L'équipe Savannah Bananas joue une variante spectaculaire et décalée du baseball connu sous le nom Banana Ball. Les règles sont différentes du baseball traditionnel, elles sont conçues pour rendre le jeu plus divertissant et dynamique, autant pour les joueurs que pour les spectateurs. Par exemple, un match ne peut pas durer plus de 2h, pas de temps mort possible. Si un fan attrape une balle foul (hors-jeu) directement, le batteur est éliminé !

