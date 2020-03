Bagarre de singes affamés à cause d'une banane (Lopburi)

Mercredi 11 mars 2020, plusieurs centaines de singes affamés ont envahi le centre-ville de Lopburi, en Thaïlande, et se sont affrontés pour une banane, sous le regard choqué des habitants. Ce comportement serait lié au manque de touristes qui ont déserté les lieux à cause du coronavirus. Or, les touristes nourrissaient quotidiennement les primates. Poussés par la faim, les singes parcourent la ville à la recherche de nourriture, ce qui peut donner lieu à ces impressionnants affrontements.

bagarre banane faim invasion lopburi singe