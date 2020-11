Deux kayakistes dans la gueule d'une baleine

A Avila Beach en Californie, Julie et Liz, deux kayakistes ont failli se faire avaler par une baleine bosse. La scène a été filmée par une autre kayakiste et a duré quelques secondes. Une baleine à bosse a surgi hors de l'eau la gueule grande ouverte pour attraper des poissons, mais a attrapé à la place deux femmes sur un kayak biplace. Heureusement, plus de peur que de mal, personne n'a été blessé

