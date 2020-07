Banksy défend le port du masque

Banksy a récemment posté une vidéo pour encourager le port du masque face au coronavirus. On y voit un homme en combinaison de protection qui réalise des peintures avec des pochoirs et un pulvérisateur dans le métro de Londres. Les dessins représentent plusieurs rats avec des masques sanitaires. Cependant, les équipes de nettoyage de Transport for London (TfL) ont rapidement effacé les peintures, comme n'importe quel autre graffiti sur le réseau, sans savoir qu'il s'agissait d'une œuvre du célèbre artiste britannique. Finalement, un porte-parole de TfL a déclaré : « Nous aimerions offrir à Banksy l'occasion de réaliser une nouvelle version de son message pour nos clients dans un lieu approprié. »

banksy coronavirus londres masque metro