4 ans après, Baptiste est-il net ? (Brut)

En 2017, Baptiste, un jeune homme dans un état second, se faisait engueuler par sa mère avec les fameuses phrases « Mais ça va pas, Baptiste ! Qu'est-ce que tu fais ?! Mais t'es pas net ! », et Baptiste de répondre « Siiii, j'suis très neeeet » alors qu'il s'amusait avec du feu dans sa chambre en direct sur Facebook. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Quatre années plus tard, Brut a retrouvé Baptiste et sa mère afin de revenir sur cet événement.

