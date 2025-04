Batteur né

Il s'appelle Billy, il a 8 ans et il aime la batterie et la musique depuis l'âge de 2 ans. Il a commencé à prendre des leçons à l'âge de 5 ans. Dans cette courte vidéo, on peut voir l'évolution de cet enfant batteur de 1 an à 8 ans.

batterie batteur enfant evolution musique