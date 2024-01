Blue Scuti devient le premier joueur à battre Tetris

Après 34 ans, Blue Scuti un joueur de 13 ans a réussi à battre Tetris en le faisant planter. Pendant longtemps, les joueurs ont pensé qu'il n'était pas possible de battre le jeu à cause de bug (killscreen), et qu'on n’avait pas d'autres choix que de perdre. Mais Blue Scuti a réussi à faire planter le jeu et donc à le battre. Le youtubeur aGameScout a expliqué en détail l'exploit dans une vidéo de 16 minutes (activez les sous-titres)

bug gagner jeu-video tetris