La haie de déshonneur des soignants à la Première ministre Belge (Hôpital Saint-Pierre)

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Samedi 16 mai 2020 à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles en Belgique, les soignants du service des urgences ont réservé un accueil glacial à la Première ministre Sophie Wilmès. Les infirmiers, brancardiers et ambulanciers ont fait une haie de déshonneur en silence et en tournant le dos au convoi. Le personnel ne se sent pas soutenu depuis le début de la crise du coronavirus et a souhaité protester contre les restrictions budgétaires.

belgique coronavirus haie honneur hopital ministre soignant