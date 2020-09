Jean-Marie Bigard pris à partie par des Gilets jaunes

Dans la matinée du samedi 12 septembre 2020, Jean-Marie Bigard a été pris à partie par des Gilets jaunes lors de la manifestation à Paris. Arrivé peu après 10 heures, l'humoriste a été accueilli par des huées et des insultes, et s'est finalement réfugié dans un restaurant. Au cours de la semaine précédent la manifestation, Jean-Marie Bigard s'est désolidarisé de Jérôme Rodrigues, une des figures du mouvement des Gilets jaunes, qui avait comparé des policiers à « une bande de nazis ». Il a ensuite déclaré : « Ce n'est pas parce que je me désolidarise de Jérôme Rodrigues que je suis désolidarisé du peuple, des gens les plus démunis, des Gilets jaunes en général. »

