Billy Kemper fait du surf avec son fils

Le surfeur professionnel Hawaïen Billy Kemper fait du surf en duo avec son fils sur les épaules. Kemper a remporté quatre fois le titre de champion du monde de surf de gros. En 2020, Billy Kemper a survécu à un grave accident en surfant au Maroc. Il a subi des blessures importantes au bassin et aux poumons, mettant sa vie et sa carrière en danger. Malgré les défis physiques et mentaux, il a réussi une réhabilitation impressionnante et est revenu au plus haut niveau du surf professionnel

billy enfant fils kemper papa surf vague