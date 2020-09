Blade Runner : San Francisco (Incendies)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Mercredi 9 septembre 2020, la ville de San Francisco s'est réveillée sous un ciel orange à cause de la fumée des violents incendies qui continuent de ravager la Californie. Le gouverneur, Jay Inslee, a indiqué que neuf incendies avaient brûlé plus de 133 000 hectares en 24 heures, plus du double de la superficie brûlée en 2019. Afin d'apporter une dimension apocalyptique à ces évènements, l'internaute Terry Tsai a réalisé un montage avec la musique du film de science-fiction américain « Blade Runner 2049 ».

apocalypse blade ciel francisco incendie orange runner san