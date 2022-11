Blague à un automobiliste avec un radar

Un homme se tient debout au bord d'une route à Brisbane, en Australie, en tenant une pancarte « Radar plus loin ! » (Speed camera ahead !) pour avertir un automobiliste... SPOILER : L'automobiliste ralentit en remerciant la personne mais, une centaine de mètres plus loin, voit deux nouvelles pancartes sur lesquelles est écrit « C'est une blague pour te faire ralentir » (Kidding made you slow down). Le conducteur se met alors à accélérer mais une voiture avec un radar embarqué est stationnée un peu plus loin, puis une seconde personne se tient également au bord de la route avec une pancarte « Désolé » (Sorry). Une mise en scène réalisée par le duo australien Marty and Michael. Afficher le spoil

