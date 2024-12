La blague du bras sur un chat

Vous connaissez la blague du bras ? Vous demandez à un complice de mettre son bras sur l'épaule d'une personne tout en faisant croire à cette personne que c'est votre bras. Puis vous partez. Et la personne réalise que le bras est toujours sur son épaule et elle panique. Et bien cette blague marche aussi avec les chats.

blague bras canape chat