Blague à ses enfants pour le 1er avril pendant le confinement

Une maman a fait une blague à ses enfants avec de fausses actualités diffusées à la radio pour le 1er avril pendant le confinement. Il est question, entre autres, de la reprise de l'école, de repas uniques, de nuits à la belle étoile et de nounous pas très commodes. Une succession interminable de mauvaises nouvelles qui devient rapidement insupportable pour les enfants... et on les comprend !

blague confinement enfant radio