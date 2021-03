Un homme allongé sur un lit piégé

Un homme regarde son téléphone allongé sur un lit. Il ne se doute pas que ses amis lui ont réservé une mauvaise surprise. Ils ont caché trois airbags sous le matelas et un des hommes a prévu l'activer. Après avoir appuyé sur le bouton, l’ami piégé va décoller à plus d'un mètre de hauteur. Heureusement, tout se termine bien mais on est passé pas loin de l'idée à la con du jour.

