Une BMW tente une mise en orbite (Long Beach)

A Long Beach en Californie, une femme ivre au volant de sa voiture BMW a fait un tout droit dans un rond-point et a décollé à plus de 4,5 mètres de hauteur. La scène filmée par des caméras de surveillance s'est déroulée le jeudi 13 février 2020 vers 2h du matin. Marisela, 27 ans, conduisait ivre au volant d'une BMW Series 4 et n'a pas vu le rond-point au milieu de la route. La femme a percuté un rocher au milieu du rond-pont et sa voiture a décollé dans les airs. Le rocher a heurté plusieurs véhicules, mais heureusement personne n'a été blessé. La conductrice a été arrêtée.

