Le chanteur Bon Jovi sauve une femme suicidaire sur un pont

Mardi 10 septembre 2024 sur le pont John Seigenthaler de Nashville aux Etats-Unis, le chanteur Jon Bon Jovi est venu en aide à une femme suicidaire qui voulait sauter. Le chanteur de 62 ans et son assistante de production ont vu une femme en détresse de l'autre côté de la balustrade du pont, prête à sauter. Ils se sont approchés, ont parlé et quelques minutes plus tard, la femme est repassée de l'autre côté de la balustrade. Jon Bon Jovi enregistrait un clip avec son équipe au moment des faits

