Le Livre de Boba Fett (Trailer)

Disney+ a dévoilé la première bande-annonce de la série Star Wars « Le Livre de Boba Fett ». Il s'agit d'un spin-off de la série The Mandalorian. Le Livre de Boba Fett (titre original : The Book of Boba Fett) sortira le 29 décembre 2021 sur la plateforme de streaming Disney+

