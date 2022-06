Bourde de DJ durant un bal de promo

Durant un bal de promo aux États-Unis, une élève en fauteuil roulant est élue Reine de promo et doit danser avec son homologue masculin. Le DJ choisit alors de leur passer « Thinking Out Loud » d'Ed Sheeran, un classique. Le problème est qu'il n'avait certainement pas en tête les paroles qui débutent la chanson : When your legs don’t work like they used to before (Quand tes jambes ne fonctionneront plus comme avant). La boulette !

