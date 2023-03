Un homme avec les bras de Popeye

Cet homme a les mêmes gros bras que le personnage Popeye. Il s'appelle Jeff Dabe et il vit dans le Minnesota aux États-Unis. Popeye est le surnom qu'on lui donne. Alors que fait-on comme sport avec des bras aussi musclés ? Du bras de fer évidemment. Il a commencé le bras de fer au lycée. Dans la vidéo, il répond à quelques questions que se posent les internautes. Ses mains lui font elles mal. Sont-elles lourdes ? Il répond que ses mains ne font pas mal et qu'elles ne sont pas lourdes. Il est né avec de grandes mains et pour lui elles sont normales.

