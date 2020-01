Joli coup en boulingrin

Le joueur de boulingrin Nick Brett réussit un joli coup pendant le World Indoor Bowls Championship. Jeu de boules originaire d'Angleterre qui s’apparente à la pétanque, le boulingrin consiste à lancer des boules de manière à les placer le plus près possible d’une cible. Il se distingue cependant des autres jeux de boule par la forme des boules et par le type de terrain.

boule boulingrin brett