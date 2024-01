Faire une blague à un papy endormi

Dans un bar en Italie, 3 personnes font une blague à un vieil homme endormi. Ils déplacent une table à côté du papy, s'installent, distribuent des cartes et lui posent des cartes dans sa main. Ensuite, ils n'ont plus qu'à le réveiller et lui faire croire qu'il est en pleine partie de Briscola, un jeu de cartes italien.

bar briscola carte endormi italie jeu papy