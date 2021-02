Bruit de la glace du lac Baïkal sous un patineur

Alexey Kolganov enregistre le bruit impressionnant des craquements de la glace du lac Baïkal, en Sibérie, en patinant lentement sur la surface gelée. Des sons ressemblant à des lasers de films de science-fiction retentissent au fur et à mesure que des fissures se forment dans la glace. Plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la Terre, le lac Baïkal s'étend sur une longueur de 636 km avec une largeur variant de 24 km à 79 km et une superficie de 31 722 km², ce qui en fait le 6ème plus grand lac du monde. C'est également le lac le plus profond, jusqu'à 1 642 mètres.

