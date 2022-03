Bullet Train (Trailer)

Sony Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce du thriller américain « Bullet Train », réalisé par David Leitch et dont la sortie en salles est prévue pour le 20 juillet 2022. Cinq tueurs à gages se retrouvent dans un train à grande vitesse voyageant entre Tokyo et Morioka, et ne faisant que très peu d'arrêts. Les cinq criminels vont découvrir qu'ils sont liés par leur mission. Ils se demandent qui va en sortir vivant et ce qui les attend à la gare de Morioka.

