Un bus incontrôlable tombe dans un lac (Turquie)

Jeudi 26 janvier 2023 près de la ville de Malatya en Turquie, un bus a fini dans la retenue d'eau d'un barrage après que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Au moins trois passagers ont été blessés dans l'accident. Les passagers et le conducteur ont été secourus par des témoins et transportés à l'hôpital le plus proche. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée sur l'état des blessés.

bus eau incontrollable lac passager turquie