Une fillette de 9 ans s'éclate à la batterie

Nandi Bushell, une petite fille âgée de 9 ans, s'éclate à la batterie sur le morceau « No one Knows » du groupe de rock américain Queens of the Stone Age. Le rythme dans la peau !

batterie bushell enfant fille