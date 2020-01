But contre son camp « flipper » du gardien Jessy Moulin

Mercredi 8 janvier 2020 pendant un match pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue, l'AS Saint-Étienne a été victime d'un but contre son camp façon flipper face au Paris Saint-Germain. Sur un centre détourné par un défenseur stéphanois, le ballon a heurté un coéquipier avant de frapper le poteau et de revenir sur la cuisse du gardien Jessy Moulin pour finalement rentrer dans la cage. Un but gag qui n’a cependant eu aucune incidence sur l'issue du match, avec la large victoire du PSG sur le score de 6-1.

