Où est le caca ?

Une maman sent le caca dans son salon. Elle suspecte son bébé d'avoir fait caca dans la couche. Mais l'enfant n'a pas de couche et dort sur le sol. Elle passe alors 10 minutes à rechercher la crotte qui pue. Et elle finit par la retrouver. SPOILER : Dans la main de son enfant endormi. Afficher le spoil

bebe caca crotte enfant main maman recherche