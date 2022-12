Un camion ne veut pas qu'on le double (Instant Karma)

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le 23 décembre 2022 sur l'autoroute 57 au Mexique, un camion a été filmé en train zigzaguer sur la route pour ne pas qu'on le dépasse. Dans la vidéo, on peut voir une voiture et un camion tenter leur chance sur l'autoroute à deux voies, mais sans succès. Un peu plus tard vers San José Iturbide dans l'état de Guanajuato, l'autoroute est passée à 3 voies. Le camion se trouvant sur la voie de gauche, une voiture s'est déportée rapidement sur la voie la plus à droite pour tenter un dépassement, mais le chauffeur de camion a quand même voulu le bloquer et il a renversé sa remorque qui s'est couchée sur le bas-côté.

autoroute camion depassement instant karma mexique remorque voiture